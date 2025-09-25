Skånela får arvsfondsstöd för nytt projekt

Skånela IF har beviljats projektstöd från Allmänna arvsfonden för satsningen Skånela Drive In. Projektet startar den 1 januari 2026 och pågår i tre år.

Initiativet riktar sig till barn i åldern 4–11 år i socioekonomiskt utsatta och idrottssvaga områden i Sigtuna kommun, med särskilt fokus på att engagera unga tjejer. Syftet är att öka deltagandet i idrott, stärka inkluderingen och bygga långsiktiga relationer mellan barn, vårdnadshavare och föreningslivet.

Projektet bygger på mobila idrottsaktiviteter i barnens närmiljöer, ledda av unga lokala ledare. Utöver aktiviteter erbjuds även läxhjälp och information på olika hemspråk. Efter projekttiden är målet att modellen ska integreras i Skånela IF:s ordinarie verksamhet och kunna spridas till andra föreningar.

Enligt föreningen har ansökan till Arvsfonden varit under förberedelse en längre tid, och stödet ses som en möjlighet att skapa en hållbar modell för ökad rörelseglädje och inkludering i Sigtuna.