Skånela besegrade Tyresö

Skånela vann klart mot Tyresö med 33-25 på lördagen. Kinga Kozdra svarade för flest mål i märstalaget med sex mål
Skånela tog säsongens första hemmaseger när Tyresö besegrades med 33–25 inför 145 åskådare i Vikingahallen. Matchen var jämn i inledningen, men efter halva första halvlek tog hemmalaget över och gick till paus med ledningen 21–15. Skånela fortsatte i samma tempo efter paus och var som mest uppe i elva måls försprång innan Tyresö reducerade något mot slutet. Segern blev till slut klar och gav viktiga poäng i det fortsatta seriespelet.
Sport Flera föreningar i Sigtuna kommun placerar sig på årets så kallade Panttopp i Pantameras miljötävling Föreningskampen, där idrotts- och ideella föreningar samlar in pant för att stärka sina föreningskassor.
Sport Trots flera år av ökande aktivitet har ungdomsidrotten i Sigtuna kommun ännu inte nått samma nivåer som före pandemin. Nya siffror visar att utvecklingen går långsamt uppåt, men att kommunen fortfarande ligger efter riksgenomsnittet.
skidor Längdåkaren Gustaf Berglund är uttagen till Sveriges OS-trupp inför vinter-OS i Milano Cortina 2026. Berglund är född i Dalarna, uppvuxen i Sigtuna och tävlar i dag för IFK Mora. För honom blir det OS-debut.