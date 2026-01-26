Skånela besegrade Tyresö

Skånela vann klart mot Tyresö med 33-25 på lördagen. Kinga Kozdra svarade för flest mål i märstalaget med sex mål

Skånela tog säsongens första hemmaseger när Tyresö besegrades med 33–25 inför 145 åskådare i Vikingahallen. Matchen var jämn i inledningen, men efter halva första halvlek tog hemmalaget över och gick till paus med ledningen 21–15. Skånela fortsatte i samma tempo efter paus och var som mest uppe i elva måls försprång innan Tyresö reducerade något mot slutet. Segern blev till slut klar och gav viktiga poäng i det fortsatta seriespelet.