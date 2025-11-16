Skånela besegrade Drott efter stark bortainsats

Trots en kraftigt decimerad trupp tog Skånela IF en viktig seger på bortaplan mot HK Drott Halmstad. Märstalaget vann med 34–29 efter en stabil och disciplinerat genomförd match.

Skånela reste till Halmstad utan flera ordinarie spelare, och redan i första halvlek tvingades vänsternian Anton Nilsson kliva av med en knäskada. Inledningen blev jämn, men Drott gick tidigt upp i en tremålsledning. Skånela jobbade sig dock tillbaka och tog över initiativet genom ett effektivare anfallsspel. Laget gick till paus med ledning 16–13.

I den andra halvleken fortsatte Skånela att kontrollera matchen. Drott reducerade vid några tillfällen, men gästerna höll avståndet genom stabilt försvarsspel och säkra avslut. Skånela utnyttjade hemmalagets utvisningar och lyckades successivt stärka greppet om matchen. Segern innebär två viktiga poäng i kampen i toppen av herrallsvenskan.

Tobias Johansson blev bäste målskytt med nio fullträffar. Elias Lundstad stod för sex mål, och övriga mål gjordes av Nils Håll (4), William Psajd (4), David Källemyr (4), Linus Wärnmark (3), Max Broman (2), Isak Svarén (1) och Filip Tapper (1).