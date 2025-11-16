Foto: Genrebild/Jamshid Jamshidi

Skånela besegrade Drott efter stark bortainsats

Trots en kraftigt decimerad trupp tog Skånela IF en viktig seger på bortaplan mot HK Drott Halmstad. Märstalaget vann med 34–29 efter en stabil och disciplinerat genomförd match.

Skånela reste till Halmstad utan flera ordinarie spelare, och redan i första halvlek tvingades vänsternian Anton Nilsson kliva av med en knäskada. Inledningen blev jämn, men Drott gick tidigt upp i en tremålsledning. Skånela jobbade sig dock tillbaka och tog över initiativet genom ett effektivare anfallsspel. Laget gick till paus med ledning 16–13.

I den andra halvleken fortsatte Skånela att kontrollera matchen. Drott reducerade vid några tillfällen, men gästerna höll avståndet genom stabilt försvarsspel och säkra avslut. Skånela utnyttjade hemmalagets utvisningar och lyckades successivt stärka greppet om matchen. Segern innebär två viktiga poäng i kampen i toppen av herrallsvenskan.

Tobias Johansson blev bäste målskytt med nio fullträffar. Elias Lundstad stod för sex mål, och övriga mål gjordes av Nils Håll (4), William Psajd (4), David Källemyr (4), Linus Wärnmark (3), Max Broman (2), Isak Svarén (1) och Filip Tapper (1).

Av Erik Karlsson
damallsvenskan

Seger även för damerna

Handboll Skånelas damlag tog sin första seger för säsongen genom en klar bortavinst mot HK Drott i Halmstad.

Planer på tälthall för fotboll i Midgårdsdalen avbryts

Fotboll I en skrivelse som Kommunstyrelseförvaltningen tagit fram föreslås att den påbörjade förstudien för en tälthall för fotboll i Midgårdsdalen avbryts. Beslutet grundar sig på flera praktiska och ekonomiska hinder som tidigt framkommit i processen.

hockeyettan

Wings nollades mot Borlänge

Ishockey Wings åkte på en tung förlust hemma mot Borlänge med 0–4 efter en match där gästerna visade sig vara det starkare laget.

Pantzar i VM-kvaltruppen

Basket Sigtunafostrade Melwin Pantzar är en av nyckelspelarna i det svenska herrlandslaget i basket, som nu laddar för nästa VM-kval. Pantzar, som till vardags spelar i spanska Bilbao, har hittills gjort 42 landskamper för Sverige.

EXTRA

Wings får uppskov med betalning till kommunen

Ishockey Wings HC får mer tid på sig att betala sina skulder till Sigtuna kommun. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att ge klubben ett års paus i avbetalningsplanen och skjuta upp årets hyresbetalning på 300 000 kronor till december 2025.