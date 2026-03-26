Skånelas damer får börja om i Division 1 nästa säsong.Foto: Magnus Granhagen

Skånela åker ur efter tung förlust

Skånela IFs damlag är klart för nedflyttning från allsvenskan efter förlust borta mot AIK Handboll. Matchen slutade 43–41.

Skånela hade ledningen i paus med 24–19 och var nära att säkra en kvalplats. Med några minuter kvar ledde laget med två mål, men AIK avslutade starkt och gjorde flera raka mål i slutet av matchen.

Vilma Wiberg blev lagets främsta målskytt med nio mål.

Förlusten innebär att Skånela spelar i division 1 nästa säsong.
– Det är en tung kväll för Skånela IF:s damlag. I och med kvällens förlust borta mot AIK åker man ur damallsvenskan. Idrotten ger och den tar och ikväll är den tuff mot vårt kära damlag som kämpat hela säsongen. Vi vinner tillsammans och vi förlorar tillsammans i Skånela IF, skriver Skånela IF i ett uttalande på sociala medier.

Av Erik Karlsson

Mårtensson blir assisterande sportchef i Örebro Hockey

Ishockey Örebro Hockey förstärker sin sportsliga ledning och välkomnar Tony Mårtensson som ny assisterande sportchef. Mårtensson, ursprungligen från Märsta och boende i Sigtuna, har de senaste åren arbetat i Linköpings organisation som sportchef.

Kim Taekwondo med starka prestationer på Slovenia Open

kampsport I helgen deltog Kim Taekwondo i Slovenia Open G2 i Ljubljana med landslagsaktuella Izabella Källstrand och Nazaah Waliullah, samt Tea Karlberg som debuterade i ny viktklass. Tävlingen är G2-klassad, vilket innebär att det delas ut dubbla rankingpoäng jämfört med G1.

EXTRA

Anthony Nyberg matchhjälte för Karlskoga

Ishockey Märstasonen Anthony Nyberg fick en oväntad chans i Hockeyallsvenskan – och tog den. När han vaktade målet mot Modo på söndagen svarade han för 17 räddningar på 18 skott och hyllades efteråt som matchhjälte.

Jesper Wahlberg kan bli Årets cyklist

Cykel Jesper Wahlberg från Märsta BMX är en av de 13 nominerade till utmärkelsen Årets cyklist 2025. Nu öppnar omröstningen där allmänheten kan vara med och påverka vilka som prisas.

damallsvenskan

Skånela tog viktig seger mot Redbergslid

Handboll Skånela vann med 29–27 i damallsvenskan efter en jämn och svängig match i Vikingahallen. I och med segern lämnade laget platsen under strecket och kliver upp på negativ kvalplats med tre omgångar kvar att spela.