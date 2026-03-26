Skånela åker ur efter tung förlust

Skånela IFs damlag är klart för nedflyttning från allsvenskan efter förlust borta mot AIK Handboll. Matchen slutade 43–41.

Skånela hade ledningen i paus med 24–19 och var nära att säkra en kvalplats. Med några minuter kvar ledde laget med två mål, men AIK avslutade starkt och gjorde flera raka mål i slutet av matchen.

Vilma Wiberg blev lagets främsta målskytt med nio mål.

Förlusten innebär att Skånela spelar i division 1 nästa säsong.

– Det är en tung kväll för Skånela IF:s damlag. I och med kvällens förlust borta mot AIK åker man ur damallsvenskan. Idrotten ger och den tar och ikväll är den tuff mot vårt kära damlag som kämpat hela säsongen. Vi vinner tillsammans och vi förlorar tillsammans i Skånela IF, skriver Skånela IF i ett uttalande på sociala medier.