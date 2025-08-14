Skådespelare åtalas för stöld på Arlanda

En kvinnlig skådespelare, känd från flera stora filmer och tv-serier, åtalas misstänkt för att ha stulit en Chanel-parfym värd 1 575 kronor från en taxfreebutik på Arlanda i mars i år.

Enligt åtalet ska en vakt ha sett händelsen på övervakningskameror. I förhör säger skådespelaren att hon råkade lämna butiken utan att betala eftersom hon blev stressad vid gaten, och att det var ett misstag. Hon har uppgett att hon accepterar de faktiska omständigheterna och är beredd att betala ett eventuellt strafföreläggande, rapporterar Aftonbladet.