Skådespelare åtalas för stöld på Arlanda

En kvinnlig skådespelare, känd från flera stora filmer och tv-serier, åtalas misstänkt för att ha stulit en Chanel-parfym värd 1 575 kronor från en taxfreebutik på Arlanda i mars i år.
Enligt åtalet ska en vakt ha sett händelsen på övervakningskameror. I förhör säger skådespelaren att hon råkade lämna butiken utan att betala eftersom hon blev stressad vid gaten, och att det var ett misstag. Hon har uppgett att hon accepterar de faktiska omständigheterna och är beredd att betala ett eventuellt strafföreläggande, rapporterar Aftonbladet.
Nyheter SMHI varnar för hög risk för skogs- och markbrand i delar av östra Svealand, vilket inkluderar Sigtuna kommun. Risken bedöms som stor på många håll och kan snabbt förvärras vid torrt och blåsigt väder.
Nyheter Svea hovrätt fastställer tingsrättens dom mot en man från Märsta som dömts för mordförsök på sin arbetsgivare. Händelsen inträffade på en byggarbetsplats i Sollentuna i samband med en konflikt om lön.
Nyheter Mälartåg, som bland annat trafikerar sträckan Uppsala–Märsta–Stockholm, har sett en kraftig ökning i trafiken sedan 2016. Antalet tågkilometer har fördubblats, och över 12 miljoner resor görs årligen i Mälartågssystemet.