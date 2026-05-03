Skadegörelse vanligast bland anmälda brott

Skadegörelse toppar listan över anmälda brott i Sigtuna kommun den senaste tiden.
Under vecka 17 registrerade polisen 170 misstänkta brott i Sigtuna kommun. Av dessa rör en stor del händelser som inträffat under just veckan. Ser man över en längre period sticker skadegörelse ut som den vanligaste brottskategorin. Under de senaste fyra veckorna har totalt 768 ärenden om misstänkta brott registrerats i kommunen. Statistiken bygger på polisens dygnsrapporter och ger en bild av vilka typer av brott som anmäls lokalt, även om vissa allvarligare brott inte ingår i underlaget.
Notiser Odensala kan påverkas av planerna på en ny kraftledningsgata mellan Oxundasjön och Överby. Upplands Väsby kommun har lämnat skarp kritik mot förslaget och vill i praktiken stoppa eller ändra dragningen.