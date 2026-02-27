Ska man skratta eller gråta?

Det kan tyckas hyggligt att kommunen – med en stor skylt intill Valstavägen – upplyser oss om att affärerna i Valsta Centrum är öppna.

Men det kan faktiskt också upplevas som hånfullt när det är stor brist på parkeringsplatser vid centrum och en farlig trafiksituation med människor som kör runt, varv efter varv, och trängs med andra som också letar parkering. Kanske har de tur och hittar en ledig p-ruta, men ofta får de ge upp och åka vidare för att i stället handla i någon annan butik i kommunen.

Konsekvenstänk borde ha en självskriven plats när kommunen planerar. Valsta Centrum, och de handlare som finns där, behöver sina kunder för att överleva. Kunder som ger upp på grund av en ohållbar trafik-/parkeringssituation och åker vidare till annat inköpsställe är inte till någon som helst nytta för Valsta Centrums överlevnad.