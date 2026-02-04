Sju procent av bilarna i Sigtuna kommun är elbilar
Elbilsandelen fortsätter att öka. I Sigtuna kommun finns nu 1 311 elbilar, vilket motsvarar 7,0 procent av det totala fordonsbeståndet.
Elbilsparken i Sverige växte kraftigt under 2025. Antalet privatägda och privatleasade elbilar ökade med 25 procent på ett år och utgör nu 5,3 procent av alla personbilar i landet, enligt Kvdbils årliga elbilsrapport.
I Sigtuna kommun ligger andelen elbilar över riksgenomsnittet men strax under snittet för Stockholms län, där 7,6 procent av bilarna är elbilar. Utvecklingen drivs främst av storstadsregionerna, medan elbilen fortfarande är ovanlig i många andra delar av landet.
Nyheter Pendeltågstrafiken påverkas i helgen av omfattande banarbeten. Från natten mot lördag stoppas pendeltågen på delar av sträckan, vilket får konsekvenser för resenärer vid Märsta och Rosersberg station.
Nyheter Nyblivna föräldrar i Märsta erbjuds nu hembesök av barnmorskor för att öka tryggheten och ge stöd efter förlossningen. Projektet, som startade som pilot i Rinkeby, har nu permanentats och sprids till flera mottagningar inom Region Stockholm.
Politik Vänsterpartiet Märsta–Sigtuna får två representanter på partiets riksdagslista inför valet 2026. Leo Ahmed och Marta Aguirre har nominerats till listan som fastställdes vid en valkonferens i slutet av januari.
Nyheter Ingress: PRO:s årliga prisundersökning av matkassar visar fortsatt stora skillnader i matpriser runt om i landet. I årets kartläggning deltog dock inga butiker i Sigtuna, Märsta eller Rosersberg.
Politik Vänsterpartiet i Märsta–Sigtuna har träffat märstabon Ayla och hennes familj för att uppmärksamma konsekvenserna av dagens migrationsregler. Partiet menar att hennes situation visar behovet av en mer långsiktig och rättssäker migrationspolitik.