Sju procent av bilarna i Sigtuna kommun är elbilar

Elbilsandelen fortsätter att öka. I Sigtuna kommun finns nu 1 311 elbilar, vilket motsvarar 7,0 procent av det totala fordonsbeståndet.

Elbilsparken i Sverige växte kraftigt under 2025. Antalet privatägda och privatleasade elbilar ökade med 25 procent på ett år och utgör nu 5,3 procent av alla personbilar i landet, enligt Kvdbils årliga elbilsrapport.

I Sigtuna kommun ligger andelen elbilar över riksgenomsnittet men strax under snittet för Stockholms län, där 7,6 procent av bilarna är elbilar. Utvecklingen drivs främst av storstadsregionerna, medan elbilen fortfarande är ovanlig i många andra delar av landet.