Sju personer samlade in 90 kilo skräp i centrala Märsta

Sju personer från Plock-Robbans gäng har samlat in närmare 90 kilo skräp i centrala Märsta och omkringliggande områden under lördagsförmiddagen.

Insatsen genomfördes i strålande vårväder och gruppen passerade flera platser, bland annat Märsta station, Södergatan, Västra Bangatan, Centrumleden och området kring Märsta centrum. Även parkeringsytor vid Rusta och Elgiganten samt områden vid Sagaskolan och Vikingahallen ingick i rundan.

Enligt gruppen var mängden skräp på vissa platser omfattande. Särskilt vid en av parkeringsplatserna beskrivs stora mängder engångsavfall ha samlats in.

Totalt rörde det sig om flera tusen steg under dagen, och enligt gruppen avslutades insatsen med en känsla av att ha gjort skillnad i området.

Nästa skräpplockning planeras till den 18 april.