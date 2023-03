Sju kommuner samarbetar för att minska kriminalitet

Sju kommuner, däribland Sigtuna, går ihop för att bromsa rekryteringen till kriminalitet och stötta avhoppare.

Sigtuna som under flera års tid haft problem med nätverkskriminalitet går nu ihop med sex andra kommuner i Nordväst för att förebygga rekrytering och stödja avhoppare. Det är främst socialtjänsten som är med i projektet FoU Nordväst:

– Projektet är unikt i sitt slag och satsningen får anses ligga i framkant med nationella mått mätt. Rapporten visar att det finns många problem och utmaningar. Evidensen kopplad till rådande situation, i en svensk kontext, är nära på obefintlig. Men i stället för att vänta in nationella direktiv och metodguider så finns här en progressivitet att lokalt ta sig an att inhämta kunskap inom ett mycket komplext och för många inom socialtjänsten nytt område och målgrupp, berättar projektledare Jörgen Larsson.

I en rapport som presenterats finns ett antal möjliga vägar och åtgärder som kommunerna kan vidta. Bland annat kan man inrätta en specifik enhet för att matcha den nya verkligheten, skapa en gemensam fortbildning och en kommungemensam avhopparverksamhet.