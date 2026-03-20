Sju av tio kan få skyddplats i kommunen

I Sigtuna kommun finns 269 skyddsrum med totalt omkring 37 100 platser, vilket motsvarar cirka 70 procent av kommunens invånare. Nu ska fler skyddade utrymmen identifieras i källare, garage och vägtunnlar, rapporterar Newsworthy.

De nya utrymmena ska ge skydd mot splitter och granater, men är inte lika avancerade som traditionella skyddsrum. Myndigheten för civilt försvar tar fram regler för placering och utrustning, och kommunerna ska peka ut platserna.

– Vi letar efter platser som kan ge ett fullgott skydd mot vapen som används i krig i dag, säger Anders Johannesson på avdelningen för befolkningsskydd på Myndigheten för civilt försvar.