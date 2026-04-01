Självkörande pendeltåg kan byggas i kommunen – byggstart redan till hösten

Planer på ett pilotprojekt med självkörande pendeltåg växer fram i Sigtuna kommun. Sträckan som pekas ut går mellan Märsta, Rosersberg, Sigtuna och Stockholm Arlanda Airport – ett av de mest trafikerade områdena i norra länet.

Enligt uppgifter kan byggstarten ske redan till hösten 2026. Tågen ska på sikt köras automatiskt utan förare och styras från en central driftledning, med målet att öka kapaciteten och minska störningar i pendeltrafiken. Under bygg- och testfasen kommer personal finnas ombord för säkerheten.

– Det är ett spännande projekt, men vi måste också väga riskerna och kostnaderna noga, säger en anonym företrädare för majoriteten i kommunstyrelsen.

Oppositionen är mer tveksam:

– Vi ser potential, men det finns många frågor som måste besvaras innan något byggs. Hur påverkar det boende och pendling, och vem står för ansvaret om något går fel? säger en anonym ledamot.

Bakgrunden är det ökade trycket på kollektivtrafiken kring Arlanda, där både pendlare och flygresenärer samsas om utrymmet. Sträckan anses särskilt lämpad för tekniska tester eftersom den kombinerar regional pendling med internationella resor.

Projektet är ännu inte formellt beslutat, men enligt uppgifter pågår förberedelser och utredningar i kommunens tekniska förvaltning.

– Vi är i en tidig planeringsfas, men det är klart att ett sådant här initiativ skulle kunna förändra pendlingen i norra kommunen, säger en anonym tjänsteman.