SJ kör pendel till 2028

Region Stockholm har beslutat att förlänga det nuvarande nödavtalet med SJ om pendeltågstrafiken. När det gällande avtalet löper ut 2026 ersätts det av ett nytt tvåårigt avtal, som gäller fram till 2028.

Bakgrunden är att den tidigare upphandlingen av pendeltågstrafiken avbröts efter att endast ett anbud kom in rapporterar SVT. Frågan om framtida driftsform är fortsatt öppen och regionen utreder både möjligheten till en ny upphandling och alternativet att driva trafiken i egen regi.

Beslutet har väckt kritik från oppositionen, som menar att det saknas långsiktighet i hur pendeltågstrafiken sköts. Regionledningen framhåller däremot att avtalet med SJ har bidragit till en stabilisering av trafiken efter de problem som ledde till att avtalet med MTR bröts 2023.