SJ kör pendel till 2028

Region Stockholm har beslutat att förlänga det nuvarande nödavtalet med SJ om pendeltågstrafiken. När det gällande avtalet löper ut 2026 ersätts det av ett nytt tvåårigt avtal, som gäller fram till 2028.
Bakgrunden är att den tidigare upphandlingen av pendeltågstrafiken avbröts efter att endast ett anbud kom in rapporterar SVT. Frågan om framtida driftsform är fortsatt öppen och regionen utreder både möjligheten till en ny upphandling och alternativet att driva trafiken i egen regi.
Beslutet har väckt kritik från oppositionen, som menar att det saknas långsiktighet i hur pendeltågstrafiken sköts. Regionledningen framhåller däremot att avtalet med SJ har bidragit till en stabilisering av trafiken efter de problem som ledde till att avtalet med MTR bröts 2023.
Nyheter Skolor i Sigtuna inleder samarbeten med lokala företag. Genom mentorskap och gemensamma aktiviteter ska elever redan i låg- och mellanstadiet få en inblick i arbetslivet och upptäcka olika yrken.
Nyheter Sigtuna kommun fortsätter att växa. Enligt nya siffror från Statistiska centralbyrån (SCB) ökade folkmängden med 207 personer under det andra kvartalet 2025. Vid halvårsskiftet bodde 52 926 personer i kommunen.
Nyheter Invasiva djur- och växtarter fortsätter att sprida sig i Sverige. Hittills i år har 28 arter som bedöms utgöra mycket hög risk för den biologiska mångfalden rapporterats i Sigtuna kommun. Bland dessa finns kanadagås, apel och mahonia.
Nyheter Antalet registrerade hundar i Sigtuna kommun minskade under 2024. Vid årsskiftet fanns 4 718 hundar registrerade i kommunen, vilket är 119 färre än året innan. Det motsvarar 89 hundar per 1 000 invånare – en lägre andel än riksgenomsnittet.
Blåljus Polisen har registrerat totalt 176 anmälningar om misstänkta brott i Sigtuna kommun under vecka 33. Av dessa gäller 84 händelser som ska ha inträffat under just den veckan, medan övriga avser tidigare tidpunkter.
Nyheter Från den 12 oktober införs ett nytt gränspassagesystem på Arlanda flygplats. Alla resenärer som är medborgare i länder utanför EU måste då lämna både ansiktsfoto och fingeravtryck när de reser in i Sverige och övriga Schengenländer.