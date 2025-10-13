Sista tillfället att påverka tryggheten är på onsdag

Invånare bjuds nu in att medverka i arbetet för ökad trygghet i Märsta och Valsta.

Kommunen och Polisen håller öppna dialogmöten där boende får möjlighet att dela sina erfarenheter och förslag på åtgärder. Den första träffen har redan hållits 9 oktober i Valsta.

Bakgrunden är årets trygghetsundersökning från Polisen, som visar en fortsatt positiv utveckling i kommunen som helhet – men också en ökad upplevd otrygghet i Märsta och Valsta, särskilt kvällstid vid knutpunkter som Märsta station och Valsta centrum.

– Vi ser en skillnad mellan den brottsstatistik vi har och den känsla av otrygghet som invånarna förmedlar. För oss är upplevelsen helt avgörande. Det är inte acceptabelt att platser som ska vara navet i vår gemenskap istället förknippas med oro, säger Christian Moussa, trygghets- och säkerhetschef i Sigtuna kommun.

Kommunen betonar att trygghetsarbetet ska bygga på invånarnas egna erfarenheter.

– Vi kommer inte sitta på kontoret och gissa oss till de bästa lösningarna. Vi vill veta vad som skapar otrygghet för just dig och vad du tror behövs för att vända utvecklingen, säger Moussa.

Onsdagen den 15 oktober klockan 17.30 i Forumhuset i Märsta är det sista tillfället som man kan vara med.