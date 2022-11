Sista säsongen för ”Chippen”

Fredrik "Chippen" Söderberg Wernheim gör sin sista säsong i Skånelas damlag: - Det är inget beslut jag tagit i förbifarten utan det har varit noga övervägande där jag tillslut landade i detta beslut och presenterade det för styrelsen i början av augusti, säger "Chippen" i ett uttalande.

Åtta år är en evighet i tränarbranschen. Skånela och ”Chippen” har dock delat handbollsfilosofi under nästan ett decennium. Till våren ska han avsluta engagemanget i märstalaget. Något som Skånelas hemsida rapporterar på måndagen. Bara dagen efter att Skånela tog sin första seger i Damallsvenskan. Under sin tid i Skånela har han hunnit med att spela i SHE samt coachat några av landets främsta spelare som numera spelar i landslaget och SHE. Bara i årets EM finns två ex-skånelaiter; Kristin Thorleifsdottir och Clara Peterson Bergsten.

Till Skånelas hemsida säger ”Chippen” att det är dags för förnyelse både för honom och klubben. Han brinner för handbollen och har inga planer på att lägga det åt sidan. Närmast är det dock fullt fokus på att klara kontraktet i Allsvenskan.

– I år ligger utmaningen likt förra året att säkra ett nytt kontrakt. Vilket jag, mina tränarkollegor och spelare krigar för varje vecka och kommer lägga ner vår själ för att vi skall förbli ett allsvenskt lag till kommande säsong!