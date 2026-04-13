Singelolycka på väg 263 – bil i diket

Vid åttatiden på måndagsmorgonen inträffade en singelolycka på Vassundavägen utanför Sigtuna.

En personbil körde av vägen och hamnade i diket strax efter åtta på väg 263. Föraren tog sig själv ur bilen och kontrollerades av ambulanspersonal på plats. Räddningstjänsten var på plats men olyckan har inte orsakat några större störningar i trafiken. Polisen deltog inte i insatsen.

Bilbrand skapade köer mot Arlanda

Blåljus En brand i en personbil vid avfarten från E4 mot Arlanda skapade köer mot flygplatsen på onsdagsmorgonen. Vid 07.40 var bilen bärgad och samtliga körfält öppnades igen.