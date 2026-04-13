Singelolycka på väg 263 – bil i diket

10 apr kl. 11:51
Blåljus Under mars månad tog SOS Alarm emot 383 samtal om akuta polisärenden i Sigtuna kommun. Det är något fler än snittet för månaden.
10 apr kl. 05:48
Blåljus En trafikolycka inträffade underifrån natten vid Tollsta bron mellan Odensala och Märsta.
2 apr kl. 23:32
Blåljus Två personer fördes till sjukhus efter en frontalkrock på Måbyleden sent på torsdagskvällen
2 apr kl. 07:08
Blåljus Två bilar brann på Magnegatan i Valsta under natten.
30 mar kl. 15:50
Blåljus En man i 20-årsåldern greps tidigt på måndagsmorgonen i Sigtuna kommun efter att två kvinnor larmat polisen, rapporterar UNT.se.
29 mar kl. 10:09
Blåljus Polisen registrerade 158 anmälningar om misstänkta brott i Sigtuna kommun under vecka 12, rapporterar Newsworthy.
27 mar kl. 19:58
Blåljus Det började brinna i ett uterum i Arenberga vid lunchtid på fredagen.
25 mar kl. 07:03
Blåljus Fyra personer greps under tisdagskvällen i Sigtuna kommun misstänkta för en rad stölder av backspeglar från bilar.
21 mar kl. 09:03
Blåljus Polisen registrerade 187 anmälningar om misstänkta brott i Sigtuna kommun under vecka 11.
20 mar kl. 10:13
Blåljus Två personbilar krockade på Servogatan under fredagsmorgonen.
19 mar kl. 16:52
Blåljus Vid lunchtid på torsdagen bröt en mindre brand ut i ett flerfamiljshus i Brännbo i Sigtuna.
16 mar kl. 06:46
Blåljus Två trafikolyckor under morgonen påverkar trafiken på E4 i närheten av Arlanda.
10 mar kl. 07:02
Blåljus Polisen genomför just nu en nationell trafiksäkerhetsvecka med fokus på hastighetsöverträdelser. Kontrollerna sker över hela landet och kan även märkas i trafiken i Sigtuna kommun.
9 mar kl. 17:30
Blåljus Ett SAS-plan som lyfte från Arlanda under morgonen tvingades vända tillbaka och landa på flygplatsen igen efter problem med noshjulet.
5 mar kl. 08:22
Blåljus En man greps under natten i Märsta misstänkt för grovt olaga hot och skadegörelse.
4 mar kl. 21:58
Blåljus En man i 60-årsåldern misstänks för ringa bedrägeri efter en händelse i en matbutik i Märsta på onsdagseftermiddagen.
4 mar kl. 13:14
Blåljus En brand i en personbil vid avfarten från E4 mot Arlanda skapade köer mot flygplatsen på onsdagsmorgonen. Vid 07.40 var bilen bärgad och samtliga körfält öppnades igen.
3 mar kl. 17:30
Blåljus En polisbil och ett arbetsfordon krockade under eftermiddagen.
1 mar kl. 14:55
Blåljus En tjej i övre tonåren uppges ha blivit slagen av en taxichaufför i Märsta natten mot söndag, enligt unt.se.
28 feb kl. 10:53
Blåljus En man i 35-årsåldern greps misstänkt för rattfylleri i närheten av Arlanda under lördagsmorgonen.
26 feb kl. 13:20
Blåljus En kvinna i 40-årsåldern har anhållits misstänkt för försök till grov misshandel efter en händelse i en lägenhet i Märsta natten mot torsdag, enligt unt.se.
25 feb kl. 18:16
Blåljus Vid 14.59 på tisdagen larmades polisen till en verkstad i Märsta efter uppgifter om ett slagsmål.
23 feb kl. 12:43
Blåljus En person häktades vid Attunda tingsrätt misstänkt för deltagande i terroristorganisation. Beslutet fattades efter en häktningsförhandling som genomfördes under fredagen.