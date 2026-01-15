Simon Lindberg förlänger med Skånela IF

Skånela IF och Simon Lindberg är överens om ett nytt avtal. Kontraktet sträcker sig över tre år och innebär att Lindberg fortsätter i klubben på längre sikt.

Enligt Skånela IF är Lindberg en viktig del i lagbygget inför kommande säsonger, där målsättningen är att nå en topplacering i Allsvenskan och på sikt ta steget upp i Handbollsligan.

– Det känns väldigt bra att ha förlängt kontraktet med Skånela. Jag trivs väldigt bra i miljön och känner att vi som lag blir bättre och bättre. Ser fram emot de kommande åren med ambitionen att gå upp i Handbollsligan igen, säger Simon Lindberg.

Sportchefen Tim Lindqvist lyfter både Lindbergs betydelse på planen och hans roll i laget utanför matcherna.

– Utöver sina handbollsmässiga kvaliteter är han en naturlig ledare både på och utanför planen. Han betyder mycket för oss och är en förebild för de yngre spelarna, säger han.

Simon Lindberg har under säsongen haft skadeproblem och missat stora delar av matchspelet, men enligt föreningen närmar han sig nu comeback.