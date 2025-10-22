Simon Cardenas utsedd till Europas bästa konferenskock

Simon Cardenas, 22 år, från Hotell Kristina har korats till Europas bästa konferenskock i juniorklassen. Titeln togs under Europafinalen i matlagningstävlingen Copper Skillet som hölls i Högbo utanför Gävle.

I våras vann Simon Sverigefinalen och gick vidare till Europafinalen, där han imponerade på juryn med sin huvudrätt. Som vinnare går han nu vidare till världsmästerskapen i USA i april 2026. Tävlingsuppgiften gick ut på att skapa en modern konferensrätt med ingredienser från en hemlig råvarukorg och skafferi, med fokus på smak, teknik och presentation. Simon visade både stark vilja, noggranna förberedelser och känsla för smak, enligt juryn. Köksmästare Tobias Strömberg på Hotell Kristina var på plats under finalen och gratulerade Simon efter segern.