Kommunens skolor i klimatvecka

I den femte upplagan av Fast Fusion Climate Week, en vecka dedikerad till klimatmedveten skolmat, deltar skolor från 35 kommuner med cirka 180 000 elever, vilket är det största deltagandet hittills. Samtliga kommunens skolor är involverade. Under veckan lagar alla deltagande skolor skolmat som ligger inom planetens klimatgränser. Denna satsning är en del av ett långsiktigt arbete för att minska skolmatens klimatpåverkan och drivs av Orkla FoodSolutions.

Livsmedelsproduktionen i världen svarar för cirka en fjärdedel av alla klimatutsläpp, och en genomsnittlig svensk skollunch ger upphov till cirka 1,8 kg koldioxidekvivalenter (CO2e) i klimatpåverkan. För att äta inom planetens gränser bör klimatbudgeten vara betydligt lägre, närmare bestämt 0,5 kg CO2e.

Skolmaten utgör den största delen av offentliga måltider i Sverige, och förändringar i skolmaten kan ha en betydande positiv inverkan på miljön. Klimatveckan syftar till att samarbeta med skolor och kockar över hela landet för att driva denna förändring. Temat för årets klimatvecka är ”Favoriter,” där smakfulla och älskade rätter anpassas för att möta klimatbudgeten. Under veckan har de deltagande kommunerna som mål att hålla sig inom en klimatbudget av 2,5 kg CO2e (0,5 CO2e per måltid) för en hel veckas skolluncher under fem dagar.

Fokus ligger på att skapa mat som både är klimatsmart och lockande för barnens smaklökar, eftersom smakupplevelse och hälsa är lika viktiga som klimat- och hållbarhetshänsynen när det kommer till skolmat. Kockar med erfarenhet och passion för klimatsmart matlagning har samarbetat för att utveckla klimatberäknade rätter för veckan, inklusive att använda växtbaserade alternativ istället för kött samt kyckling i stället för nöt- och fläskprodukter. Målet är att se till att barnen äter maten, då det är avgörande för både deras välbefinnande och deras skolresultat.