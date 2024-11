Sigtunaseniorer i gamingprojekt

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 26576)

Väg i Rosersberg avstängd Blåljus Två bilar krockade under morgonen på väg 893 vid Rosersberg.

Morgonkollen Notiser Morgonkollen - 12 november!

Poliskontroller med fokus på yrkestrafik Notiser Under veckan 11–17 november genomför polisen en nationell insats för att kontrollera tung yrkestrafik.

Morgonkollen Notiser Morgonkollen - 11 november!

Utbildningsinsats för att motverka våld i nära relationer Nyheter I november arrangeras en utbildning i Sigtuna kommun för fastighetsbolag för att motverka våld i nära relationer.

EXTRA Man misshandlad under lördagskvällen Blåljus Polisen har upprättat en anmälan om misshandel sedan en man fått flera slag mot ansiktet.

Morgonkollen Notiser Morgonkollen - 10 november!

Bil och elsparkcykel i krock – En person till sjukhus Blåljus Under lördagen krockade en bil och en elsparkcykel i Märsta. En person som färdades på elsparkcykel fick föras till närakut för kontroll

Brand i Tingvallaskogen Blåljus Brandkår larmades till Tingvalla med anledning av en brand i skogen mellan Tingvalla och Ekilla.

Morgonkollen Nyheter Morgonkollen - 9 november!

Så ofta vabbar papporna i kommunen Notiser Papporna i kommunen tar cirka 4 av 10 vabbdagar. Det är fortfarande mammorna som tar största ansvaret för vabb både i kommunen, länet och nationellt.

Kommundirektören avtackades efter fem år Nyheter Birgitta Pettersson avtackades som kommundirektör under fredagen. Marie Lundqvist tar över som tf. kommundirektör i väntan på att rekryteringen av den blivande ska bli klart.

Klart med vårdcentral i Humlegården Nyheter Till våren kommer invånarna i Sigtuna stad få tillgång till utökad vård då Sigtuna Vårdcentral flyttar in i Humlegården på Stora gatan: - Planeringen av det exakta innehållet i den äldre delen pågår just nu, men det vi vet säkert är att den ska byggas om och anpassas till en centralt belägen träffpunkt med ett brett och varierat innehåll för såväl unga som gamla. Hela fastigheten kommer bli ett efterlängtat och bra tillskott i centrala Sigtuna, säger Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande.

Morgonkollen Notiser Morgonkollen - 8 november!

Fyrspår på Ostkustbanan byggs längs befintlig sträckning Nyheter Trafikverket har nu beslutat att bygga ut Ostkustbanan mellan Uppsala och Stockholms länsgräns med två nya spår längs den befintliga järnvägen.

Köer på E4:an södergående Blåljus Efter en trafikolycka på E4:an södergående vid 15-tiden är det kraftiga köer.

Fler kvinnor pluggar vidare efter gymnasiet Nyheter Nya siffror visar att allt fler kvinnor i kommunen studerar vidare på högskola efter gymnasiet.

Årliga ljusmanifestationen hålls 25 november Notiser Återigen kommer den årliga ljusmanifestationen i Valsta att hållas på Internationella FN-Dagen mot kvinnovåld. Manifestationen lockar lokala talare för att uppmärksamma våld mot kvinnor.