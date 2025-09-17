Sigtunas kommuninvånare är inga labbråttor

Styret i Region Stockholm, bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet med stöd av Vänsterpartiet, har kommit överens om att SL ska köra bussar i Sigtuna kommun i egen regi. Detta riskerar att göra vår busstrafik sämre och dyrare, med färre avgångar.

Vänsterstyret i Region Stockholm bedriver för närvarande en rad ideologiska experiment inom oerhört samhällsviktiga verksamheter och funktioner, något de kallar ”att återta den demokratiska kontrollen”. Allt fler verksamheter har flyttats över till egen regi. Resultaten har inte låtit vänta på sig.

Inom ätstörningsvården har avtal med privata aktörer avvecklats, till förmån för ätstörningsvård i regionens egen regi. Denna avveckling har inneburit att platser inom ätstörningsvården nu saknas. Det ideologiska experimentet utsätter psykiskt sköra unga tjejer (som utgör merparten av patientgruppen) för livsfara.

Vid Näckrosens tunnelbanestation har spärrarna öppnats. Något som lett till att biljettköpen minskat med 30 procent och tjuvåkandet fördubblats. Utöver detta har stölder i närliggande butiker ökat med 300 procent, då förövarna flyr ner i tunnelbanan utan att hindras av spärrar eller kontrollanter. Ett ideologiskt experiment som genom lägre intäkter till SL på sikt kan leda till högre priser för alla betalande resenärer.

I maj 2025 ”återtogs den demokratiska kontrollen” över ambulansverksamheten i Region Stockholm. Det ledde till att boende i Sigtuna kommun under flera dagar i somras saknade tillgång till ambulans. Det är ren tur att ingen kommuninvånare råkade ut för en allvarlig olycka eller sjukdomstillbud under dessa dagar. Ännu ett ideologiskt experiment som utsatt människor för livsfara.

Nu står busstrafiken i Sigtuna kommun och Upplands Väsby på tur att utsättas för det ideologiska experimentet och kollektivtrafiken utsätts nu för livsfara. Flera hundra miljoner kronor i uppstartskostnader och ökade löpande kostnader visar alla utredningar och tidigare genomförda övergångar. I Örebro genomfördes en ”slakt” av trafiken bara månader efter att regionen ”återtagit kontrollen”. Ingen bryr sig om vems logga det är på vårdcentralens entré eller busschaufförens uniform. Vad människor bryr sig om, vad vi bryr oss om, är att ambulansen kommer när man ringer den, att man har en buss att gå till och att den avgår i tid.

Vår kommun är ingen experimentverkstad, Sigtuna kommuns invånare inga labbråttor. Vi värnar resenärerna och patienterna. Att den sjuke får snabb och rätt hjälp och att resenären tar sig till och från jobbet eller skolan. Det är det som betyder något, att leverera kvalitet. Sigtuna kommun ska inte vara ett ideologiskt experiment.