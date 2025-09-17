Anna Malm Kelfve (M)Foto: Pressbild/Moderaterna

Sigtunas kommuninvånare är inga labbråttor

Styret i Region Stockholm, bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet med stöd av Vänsterpartiet, har kommit överens om att SL ska köra bussar i Sigtuna kommun i egen regi. Detta riskerar att göra vår busstrafik sämre och dyrare, med färre avgångar.

Vänsterstyret i Region Stockholm bedriver för närvarande en rad ideologiska experiment inom oerhört samhällsviktiga verksamheter och funktioner, något de kallar ”att återta den demokratiska kontrollen”. Allt fler verksamheter har flyttats över till egen regi. Resultaten har inte låtit vänta på sig.

Inom ätstörningsvården har avtal med privata aktörer avvecklats, till förmån för ätstörningsvård i regionens egen regi. Denna avveckling har inneburit att platser inom ätstörningsvården nu saknas. Det ideologiska experimentet utsätter psykiskt sköra unga tjejer (som utgör merparten av patientgruppen) för livsfara.

Vid Näckrosens tunnelbanestation har spärrarna öppnats. Något som lett till att biljettköpen minskat med 30 procent och tjuvåkandet fördubblats. Utöver detta har stölder i närliggande butiker ökat med 300 procent, då förövarna flyr ner i tunnelbanan utan att hindras av spärrar eller kontrollanter. Ett ideologiskt experiment som genom lägre intäkter till SL på sikt kan leda till högre priser för alla betalande resenärer.

I maj 2025 ”återtogs den demokratiska kontrollen” över ambulansverksamheten i Region Stockholm. Det ledde till att boende i Sigtuna kommun under flera dagar i somras saknade tillgång till ambulans. Det är ren tur att ingen kommuninvånare råkade ut för en allvarlig olycka eller sjukdomstillbud under dessa dagar. Ännu ett ideologiskt experiment som utsatt människor för livsfara.

Nu står busstrafiken i Sigtuna kommun och Upplands Väsby på tur att utsättas för det ideologiska experimentet och kollektivtrafiken utsätts nu för livsfara. Flera hundra miljoner kronor i uppstartskostnader och ökade löpande kostnader visar alla utredningar och tidigare genomförda övergångar. I Örebro genomfördes en ”slakt” av trafiken bara månader efter att regionen ”återtagit kontrollen”. Ingen bryr sig om vems logga det är på vårdcentralens entré eller busschaufförens uniform. Vad människor bryr sig om, vad vi bryr oss om, är att ambulansen kommer när man ringer den, att man har en buss att gå till och att den avgår i tid.

Vår kommun är ingen experimentverkstad, Sigtuna kommuns invånare inga labbråttor. Vi värnar resenärerna och patienterna. Att den sjuke får snabb och rätt hjälp och att resenären tar sig till och från jobbet eller skolan. Det är det som betyder något, att leverera kvalitet. Sigtuna kommun ska inte vara ett ideologiskt experiment.

  • Anna Malm Kelfve (M)
    Boende i Sigtuna kommun
    2:e vice ordförande Trafiknämnden och SL, Region Stockholm
Av redaktion@marsta.nu
kyrkovalet

På söndag kan du och fem miljoner andra gå och rösta i kyrkovalet

Insändare Det spelar roll för hela samhället vad kyrkan säger och gör. Svenska kyrkan har över 20 000 anställda – det spelar roll vem som ansvarar för arbetsgivarfrågorna.Svenska kyrkan förvaltar stora mängder fastigheter och skog – det spelar roll vilken syn på miljön som beslutsfattarna har.

Glöm inte bort tillväxten i valprogrammet

Insändare Med ett år kvar till valet arbetar Sigtunas lokala partiavdelningar intensivt med sina valprogram. Fokus ligger ofta på väljarnära frågor som skola, vård, omsorg, badhus eller cykelvägar. Ambitionen är att erbjuda ett smörgåsbord av löften som väljarna tycker verkar tilltalande. Men utan en förståelse för tillväxt riskerar dessa löften att bli tomma ord.

Ditt engagemang behövs i lokalpolitiken

Insändare Avfallsdumpning i naturen, höga hyror, kriminalitet, brister i skolan… Vad upprör och engagerar just dig? Att lyfta sina åsikter vid fikabordet eller på sociala medier ligger nära till hands, men ditt engagemang behövs också i vår lokala demokrati!

Dålig politik ger för få sommarjobb

Insändare I sommar har endast 121 ungdomar i gymnasieåldern fått sommarjobb via kommunen. Totalt finns det ca 2700 ungdomar i åldern 16-19 år och en stor andel av dem har gått arbetslösa hela sommaren. Det är sorgligt.

Skolan är viktigast för Liberalerna

Insändare Nu fylls våra skolor återigen med förväntansfulla barn. Här ska nya drömmar födas, klassresor startas och vår gemensamma framtid formas. För Liberalerna är det självklart att allt börjar med en riktigt bra skola – och arbetet sker både nationellt och lokalt här i Sigtuna kommun.

Sverigekortet gör resande tillgängligt för fler

Insändare Sommarsverige bjuder på något för alla. Från Ystad till Haparanda, från Stockholm till Göteborg kryllar det av smultronställen med natur, kultur och allt däremellan. Många svenskar vill se sig om i vårt vackra land - men höga priser på bussar och tåg gör möjligheterna begränsade för många.

Ingen ska lämnas ensam i hederns skugga

Insändare Sommarlovet ska vara en tid av frihet, inte en period av oro och rädsla. Ändå förs varje år barn och unga från Sverige för att könsstympas eller giftas bort mot sin vilja. Vissa återvänder aldrig till skolstarten.

Den moderatledda kommunledningen blundar för ungdomarnas verklighet!

Insändare Den moderatledda kommunledningen blundar för ungdomarnas verklighet! Unga i Sigtuna kommun har idag svårt att få jobb. Men istället för att agera väljer den moderatledda kommunledningen att blunda för verkligheten genom att prioritera skattesänkningar före våra ungdomars framtid. Vi vill istället införa en sommarjobbsgaranti för samtliga ungdomar i årskurs nio och på gymnasiet.

Arlandautredaren – Norman – har både rätt och fel!

Insändare Helt rätt har han när det gäller att förhandla bort stationsavgiften på 149:- till A-train som omöjliggör resande för de flera tusental som arbetar dagligen på själva flygplatsen, andra flygrelaterade jobb eller andra verksamheter inom det vidare Arlandaområdet.

repliken: Inga äldre flyttas – om de inte själva väljer det

Insändare Thomas Brandell (S) och David Lundqvist (S) frågar om ännu fler äldre ska flyttas från Sigtuna till andra kommuner. Låt oss vara tydliga. Vi flyttar inga äldre till andra kommuner och vi tvingar inte någon att mot sin vilja flytta från Sigtuna. Att påstå något sådant är insinuant. Brandell (S) och Lundqvist (S), båda ledamöter i vård- och omsorgsnämnden, borde veta bättre.

Barnens trygghet till lägstbjudande

Insändare Arbetarklassen får samhället att fungera. Vi kör bussarna, vårdar de sjuka, bygger vägar och så mycket, mycket mer. Ändå lyssnar ingen när de viktiga besluten ska tas. Det finns ingen fungerande dialog med facken i dag och därför måste politikerna börja stå till svars för sina beslut.

Klimatfrågan kräver samarbete – inte isolering

Insändare Den M-SD-KD-SFS styrda majoriteten i Sigtuna kommun har beslutat att kommunen ska lämna Sveriges Ekokommuner – världens äldsta kommunnätverk för hållbar utveckling som i tre decennier samlat över 80 kommuner för gemensamt lärande, erfarenhetsutbyte och utveckling. Ett nätverk som möjliggör konkret samverkan för att möta en av vår tids största utmaningar.

Europadagen är en påminnelse om att frihet inte är gratis

Insändare Den 9 maj firas Europadagen – ett tillfälle att uppmärksamma den fred, frihet och demokrati som Europasamarbetet byggts på sedan andra världskriget. För oss liberaler är EU långt mer än byråkrati i Bryssel – det är en livlina för Europasamarbete, solidaritet och säkerhet.

Starkt stöd kräver rätt modell

Insändare Det finns mycket att undra om hur den nya fördelningsmodellen för förskolor och grundskolor påverkar respektive enheters möjlighet att nå sina mål. Majoritetens löfte om att den ska utvärderas och vid behov justeras välkomnas, det kommer vi bevaka noga. Den överskuggande orsaken till förändringen var att stärka grundfinansieringen, något man kan göra även utan att minska på den socio-ekonomiska ersättningen.