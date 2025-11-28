Sigtunas budget för 2026 antagen – satsningar och sänkt skatt

Sigtuna kommunfullmäktige har antagit mål och budget för 2026. Beslutet innebär satsningar på kultur- och fritidsliv, renoveringar av idrottshallar och skolmiljöer samt fortsatta insatser för trygghet och integration. Samtidigt sänks kommunalskatten med 20 öre till 19,50 procent.

I budgeten ingår renovering av Vikingahallen, Valsta idrottshall och Pinbackshallen samt färdigställandet av kulturhuset Mimer i Valsta. Ett nytt evenemang, Hälsans dag, ska införas för att inspirera fler unga att delta i föreningsliv och fritidsaktiviteter. Kommunen fortsätter även med satsningar på studiero i skolorna och ytterligare trygghetsåtgärder som fler kameror.

Kommunstyrelsens ordförande Mattias Askerson (M) säger i pressmeddelandet:

”Det är en långsiktigt ansvarstagande budget med satsningar som kommer märkas i hela kommunen. Kärnverksamheterna trygghet, skola och omsorg är fortfarande i fokus och dessutom gör vi stora investeringar i kultur- och fritidsverksamheterna med syftet att främja folkhälsan och förebygga utanförskap.”

Han lyfter även hur budgeten påverkar kommuninvånarna:

”Vi stärker våra verksamheter och investerar långsiktigt samtidigt som vi kan sänka skatten och ge alla kommuninvånare möjlighet till en stärkt hushållsekonomi.”

Budgeten innehåller också förstärkningar kopplade till den nya socialtjänstlagen, satsningar för att höja kunskapsresultaten i svenska och matematik samt åtgärder för att öka förskollärartätheten i kommunens förskolor.