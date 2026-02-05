Sigtunarännet planeras till den 15 februari

Planeringen pågår inför årets Sigtunarännet. Trots en vinter som hittills inte varit optimal för skridskoåkning ser arrangören just nu förutsättningar för att kunna genomföra loppet.
Sigtunarännet är planerat att arrangeras söndagen den 15 februari 2026. Enligt arrangören pågår förberedelserna för fullt, även om genomförandet är beroende av väder- och isförhållanden.
Vintern har hittills bjudit på begränsade möjligheter för skridskoåkning, men de aktuella prognoserna bedöms i nuläget som gynnsamma. Förhoppningen är att isen ska hinna växa tillräckligt för att loppet ska kunna genomföras enligt plan.
Beslut om tävlingen kan genomföras tas närmare tävlingsdagen. Arrangören uppmanar därför deltagare och allmänhet att följa den löpande informationen för uppdateringar om läget.
Sigtunarännet arrangeras av den ideella föreningen Sigtuna Sportsclub.
Basket Basketspelaren Melwin Pantzar är uttagen till herrlandslagets trupp inför det kommande VM-kvalfönstret i slutet av februari och början av mars. Landslaget ställs då mot Estland i ett viktigt dubbelmöte.
Sport Inför de olympiska vinterspelen i Milano och Cortina d’Ampezzo har Newsworthy kartlagt svenska OS-deltagare genom tiderna. Genomgången visar att flera vinterolympier har koppling till Sigtuna kommun.
Sport Flera föreningar i Sigtuna kommun placerar sig på årets så kallade Panttopp i Pantameras miljötävling Föreningskampen, där idrotts- och ideella föreningar samlar in pant för att stärka sina föreningskassor.
Sport Trots flera år av ökande aktivitet har ungdomsidrotten i Sigtuna kommun ännu inte nått samma nivåer som före pandemin. Nya siffror visar att utvecklingen går långsamt uppåt, men att kommunen fortfarande ligger efter riksgenomsnittet.
skidor Längdåkaren Gustaf Berglund är uttagen till Sveriges OS-trupp inför vinter-OS i Milano Cortina 2026. Berglund är född i Dalarna, uppvuxen i Sigtuna och tävlar i dag för IFK Mora. För honom blir det OS-debut.