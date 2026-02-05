Sigtunarännet planeras till den 15 februari

Planeringen pågår inför årets Sigtunarännet. Trots en vinter som hittills inte varit optimal för skridskoåkning ser arrangören just nu förutsättningar för att kunna genomföra loppet.

Sigtunarännet är planerat att arrangeras söndagen den 15 februari 2026. Enligt arrangören pågår förberedelserna för fullt, även om genomförandet är beroende av väder- och isförhållanden.

Vintern har hittills bjudit på begränsade möjligheter för skridskoåkning, men de aktuella prognoserna bedöms i nuläget som gynnsamma. Förhoppningen är att isen ska hinna växa tillräckligt för att loppet ska kunna genomföras enligt plan.

Beslut om tävlingen kan genomföras tas närmare tävlingsdagen. Arrangören uppmanar därför deltagare och allmänhet att följa den löpande informationen för uppdateringar om läget.

Sigtunarännet arrangeras av den ideella föreningen Sigtuna Sportsclub.