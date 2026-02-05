Sigtunarännet planeras till 15 februari!Foto: Daniel Iskander

Sigtunarännet planeras till den 15 februari

Planeringen pågår inför årets Sigtunarännet. Trots en vinter som hittills inte varit optimal för skridskoåkning ser arrangören just nu förutsättningar för att kunna genomföra loppet.

Sigtunarännet är planerat att arrangeras söndagen den 15 februari 2026. Enligt arrangören pågår förberedelserna för fullt, även om genomförandet är beroende av väder- och isförhållanden.

Vintern har hittills bjudit på begränsade möjligheter för skridskoåkning, men de aktuella prognoserna bedöms i nuläget som gynnsamma. Förhoppningen är att isen ska hinna växa tillräckligt för att loppet ska kunna genomföras enligt plan.

Beslut om tävlingen kan genomföras tas närmare tävlingsdagen. Arrangören uppmanar därför deltagare och allmänhet att följa den löpande informationen för uppdateringar om läget.

Sigtunarännet arrangeras av den ideella föreningen Sigtuna Sportsclub.

Av Erik Karlsson
damallsvenskan

Skånela besegrade Tyresö

Handboll Skånela vann klart mot Tyresö med 33-25 på lördagen. Kinga Kozdra svarade för flest mål i märstalaget med sex mål

Skånela nia i panttoppen

Sport Flera föreningar i Sigtuna kommun placerar sig på årets så kallade Panttopp i Pantameras miljötävling Föreningskampen, där idrotts- och ideella föreningar samlar in pant för att stärka sina föreningskassor.

”Chippen” tillbaka i Skånela IF

Handboll Fredrik ”Chippen” Söderberg är klar för en roll i Skånela IF:s damorganisation. Uppdraget innebär att han går in som tränarstöd till både ledare och spelare under resterande del av säsongen.

Daniel Söderberg klar för Odd

Fotboll Daniel Söderberg från Märsta är klar för norska Odd. Den 28-årige mittfältaren ansluter från Sandvikens IF i Superettan och är nu på plats i Skien.

EXTRA

Gustaf Berglund uttagen till OS

skidor Längdåkaren Gustaf Berglund är uttagen till Sveriges OS-trupp inför vinter-OS i Milano Cortina 2026. Berglund är född i Dalarna, uppvuxen i Sigtuna och tävlar i dag för IFK Mora. För honom blir det OS-debut.

damallsvenskan

Förlust för Skånela mot Lugi

Handboll Skånela IF:s damlag förlorade bortamatchen mot LUGI under Trettondagen. Matchen spelades i Lund och slutade 38–27 till hemmalaget, efter 19–9 i paus.

herrallsvenskan

Skånela utklassade serieledaren

Handboll Skånela vann klart mot Lugi med 39–27 när Allsvenskan startade om på söndagen. Gästerna vände underläge till pausledning och kontrollerade sedan matchen i andra halvlek.