Sigtunarännet körs på söndag

På söndag den 15 februari arrangeras Sigtunarännet i Sigtuna stad. Loppet blir av och genomförs på isen med start klockan 10.00 vid Soldäcksbryggan längs strandpromenaden.

Enligt prognosen väntas temperaturer på omkring 10–15 minusgrader under helgen.

Starten sker i mindre grupper. Först startar deltagare på 50 kilometer som siktar på högre tempo. Därefter är det fri start mellan klockan 10.00 och 11.00. Deltagarna släpps iväg löpande under cirka 30–45 minuter.

Två distanser erbjuds: 50 kilometer samt 25 kilometer i klasserna herr och dam. Anmälan är öppen.