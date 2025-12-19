Sigtunapolitiker kan få dubbla löner när de slutar

När Sigtuna kommuns politiker avslutar sitt uppdrag får de en fallskärm, ett så kallat omställningsstöd. Det kan betalas ut under flera år.

Under det första året spelar det ingen roll om politikern har skaffat ett nytt jobb eller inte. Stödet betalas ut oavsett. Det betyder att Sigtuna kommuns före detta politiker kan ta ett nytt jobb, få betalt för det, och dessutom få 85 procent av sin tidigare politikerlön utbetald utöver den nya lönen. Och det är skattebetalarna som står för notan.

På kommunfullmäktiges sammanträde i december kunde detta ha stoppats. Ett beslut om revidering av riktlinjerna togs upp för omröstning. Miljöpartiet föreslog en förändring av regelverket, så att stödet endast betalas ut om politikern inte lyckas hitta ett nytt jobb, precis som det fungerar inom a-kassan. Förslaget röstades ned! Därför kommer Sigtunas politiker även fortsättningsvis kunna få ut dubbla löner efter avslutat uppdrag. Det här tycker vi i Miljöpartiet är fullständigt orimligt och vi fortsätter att driva på för en förändring.