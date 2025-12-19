Sigtunapolitiker kan få dubbla löner när de slutar
När Sigtuna kommuns politiker avslutar sitt uppdrag får de en fallskärm, ett så kallat omställningsstöd. Det kan betalas ut under flera år.
Under det första året spelar det ingen roll om politikern har skaffat ett nytt jobb eller inte. Stödet betalas ut oavsett. Det betyder att Sigtuna kommuns före detta politiker kan ta ett nytt jobb, få betalt för det, och dessutom få 85 procent av sin tidigare politikerlön utbetald utöver den nya lönen. Och det är skattebetalarna som står för notan.
På kommunfullmäktiges sammanträde i december kunde detta ha stoppats. Ett beslut om revidering av riktlinjerna togs upp för omröstning. Miljöpartiet föreslog en förändring av regelverket, så att stödet endast betalas ut om politikern inte lyckas hitta ett nytt jobb, precis som det fungerar inom a-kassan. Förslaget röstades ned! Därför kommer Sigtunas politiker även fortsättningsvis kunna få ut dubbla löner efter avslutat uppdrag. Det här tycker vi i Miljöpartiet är fullständigt orimligt och vi fortsätter att driva på för en förändring.
Miljöpartiet de grönas fullmäktigegrupp Lowe Börjeson (MP), gruppledare Karolina Windefalk (MP), ledamot Erik Glans, (MP), ersättare Tove Björlin (MP), ersättare
Insändare Det är synd att kommunstyrelsens ordförande följer i sin föregångares fotspår i sitt svar på vår kritik. Istället för att bemöta kritiken och svara på den väljer han att ifrågasätta vårt arbete och kompetens och kallar det för svartmålning.
Insändare I oppositionens roll ingår att granska och vid behov utkräva ansvar av den styrande kommunledningen. Det är så det ska gå till i ett demokratiskt samhälle och jag välkomnar en saklig debatt i alla frågor som rör vår fina kommun. Jag förstår och respekterar att oppositionsrådet inför ett kommande valår vill ta alla chanser att ge sig på den styrande kommunledningen. Men sättet hon gör det på är inte seriöst, det är osmakligt.
Insändare Den moderatledda kommunledningen som styr Sigtuna kommun måste utkrävas på ansvar för slöseriet med kommuninvånarnas skattepengar. Efter det som framkommit i Uppdrag granskning räcker det inte med att säga att man tar bristerna på allvar, vi kräver krafttag.
Insändare Det som inte får hända har tyvärr hänt - igen - någon har blivit påkörd vid övergångsstället på Valstavägen, intill Buregatans busshållplats. I mer än tjugo år har vi varnat för detta övergångsställe, påpekat problem med belysning, skymd sikt m m och oroat oss för att någon ska bli påkörd med stora skador, eller kanske något ännu värre, som följd.
Insändare Det står över 15 000 personer i bostadskön i Sigtuna kommun. Samtidigt finns det ett hundratal lediga lägenheter hos SigtunaHem – hyresrätter samt bostadsrätter som är för dyra för de flesta.
Insändare Idag uppmärksammar vi Orange Day, den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. En dag där vi tillsammans tar ställning mot mäns våld mot kvinnor, som drabbar kvinnor dagligen. I vår kommun, i vårt land och i hela världen.
Insändare Att SigtunaHems utdelning för närvarande bara uppgår till 0,6 procent av det egna kapitalet beror inte på någon välvilja från Moderaternas sida, utan på att utdelningsutrymmet är begränsat i dagsläget. Målet är att bolaget ska generera marknadsmässig avkastning.
Insändare Vad Tomas Brandell och Socialdemokraterna önskar är en sak, men att se till vad Socialstyrelsens brukarundersökning faktiskt mäter måste väl ändå vara det väsentliga. Faktum är att vi ser de bästa resultaten för särskilt boende på tio år.
Insändare “Exploatering i Hällsboskogen innebär inte att gammal skog går förlorad, träden är ju bara 70 år”. M-SD-KD-SfS-styret har svårt att förstå det som flera remissinstanser hjälpsamt påpekat: när skogen försvinner kommer den inte kunna utvecklas och bli gammal.
Insändare Kommunen ska leverera välfärd av högsta kvalitet och bemöta invånarna på allra bästa sätt. Det är vår ambition, det har kommunfullmäktige beslutat och det gäller i allra högsta grad i förhållande till kommunens äldre.
Insändare Åtta år med moderatstyre har gjort Sigtuna kommun till länets mest skuldsatta kommun, ungdomsarbetslösheten stiger och företagsklimatet är det sämsta på tjugofyra år. Men istället för att investera sig ur krisen väljer Moderaterna att krympa kommunkassan och kasta pengar i sjön.