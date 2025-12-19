Foto: Pressbild

Sigtunapolitiker kan få dubbla löner när de slutar

När Sigtuna kommuns politiker avslutar sitt uppdrag får de en fallskärm, ett så kallat omställningsstöd. Det kan betalas ut under flera år.

Under det första året spelar det ingen roll om politikern har skaffat ett nytt jobb eller inte. Stödet betalas ut oavsett. Det betyder att Sigtuna kommuns före detta politiker kan ta ett nytt jobb, få betalt för det, och dessutom få 85 procent av sin tidigare politikerlön utbetald utöver den nya lönen. Och det är skattebetalarna som står för notan.

På kommunfullmäktiges sammanträde i december kunde detta ha stoppats. Ett beslut om revidering av riktlinjerna togs upp för omröstning. Miljöpartiet föreslog en förändring av regelverket, så att stödet endast betalas ut om politikern inte lyckas hitta ett nytt jobb, precis som det fungerar inom a-kassan. Förslaget röstades ned! Därför kommer Sigtunas politiker även fortsättningsvis kunna få ut dubbla löner efter avslutat uppdrag. Det här tycker vi i Miljöpartiet är fullständigt orimligt och vi fortsätter att driva på för en förändring.

  • Miljöpartiet de grönas fullmäktigegrupp
    Lowe Börjeson (MP), gruppledare
    Karolina Windefalk (MP), ledamot
    Erik Glans, (MP), ersättare
    Tove Björlin (MP), ersättare
redaktion@marsta.nu

repliken: Sigtuna kommun förtjänar en seriös opposition

Insändare I oppositionens roll ingår att granska och vid behov utkräva ansvar av den styrande kommunledningen. Det är så det ska gå till i ett demokratiskt samhälle och jag välkomnar en saklig debatt i alla frågor som rör vår fina kommun. Jag förstår och respekterar att oppositionsrådet inför ett kommande valår vill ta alla chanser att ge sig på den styrande kommunledningen. Men sättet hon gör det på är inte seriöst, det är osmakligt.

Livsfarligt övergångsställe!

Insändare Det som inte får hända har tyvärr hänt - igen - någon har blivit påkörd vid övergångsstället på Valstavägen, intill Buregatans busshållplats. I mer än tjugo år har vi varnat för detta övergångsställe, påpekat problem med belysning, skymd sikt m m och oroat oss för att någon ska bli påkörd med stora skador, eller kanske något ännu värre, som följd.

15 000 i bostadskön i Sigtuna kommun

Insändare Det står över 15 000 personer i bostadskön i Sigtuna kommun. Samtidigt finns det ett hundratal lediga lägenheter hos SigtunaHem – hyresrätter samt bostadsrätter som är för dyra för de flesta.

Tillsammans stoppar vi mäns våld mot kvinnor

Insändare Idag uppmärksammar vi Orange Day, den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. En dag där vi tillsammans tar ställning mot mäns våld mot kvinnor, som drabbar kvinnor dagligen. I vår kommun, i vårt land och i hela världen.

slutreplik: Brandell blundar för verkligheten

Insändare Vad Tomas Brandell och Socialdemokraterna önskar är en sak, men att se till vad Socialstyrelsens brukarundersökning faktiskt mäter måste väl ändå vara det väsentliga. Faktum är att vi ser de bästa resultaten för särskilt boende på tio år.

Sigtuna kommun får toppbetyg av de äldre!

Insändare Kommunen ska leverera välfärd av högsta kvalitet och bemöta invånarna på allra bästa sätt. Det är vår ambition, det har kommunfullmäktige beslutat och det gäller i allra högsta grad i förhållande till kommunens äldre.

Dags att stoppa den moderata misskötseln av våra skattepengar

Insändare Åtta år med moderatstyre har gjort Sigtuna kommun till länets mest skuldsatta kommun, ungdomsarbetslösheten stiger och företagsklimatet är det sämsta på tjugofyra år. Men istället för att investera sig ur krisen väljer Moderaterna att krympa kommunkassan och kasta pengar i sjön.