SigtunaHem avsiserar hyreshöjning på sex procent. Foto: Press/SigtunaHem

SigtunaHem vill höja hyrorna med sex procent nästa år

SigtunaHem föreslår en hyreshöjning på sex procent från och med den 1 januari 2026.

Yrkandet baseras på den modell som Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta gemensamt tagit fram för årets hyresförhandlingar.

Modellen tar hänsyn till fem faktorer: taxebundna avgifter, förvaltnings- och underhållskostnader, räntekostnader, BNP-utveckling samt konsumentprisindex (KPIF-H). Syftet är att jämna ut hyresjusteringarna över tid genom att utgå från genomsnittliga kostnadsförändringar under de senaste tre åren.

Enligt SigtunaHem fortsätter kostnaderna för el, värme, vatten och underhåll att öka, samtidigt som bolaget inte kan sänka sina räntekostnader trots sjunkande räntor. Företaget motiverar det lägre yrkandet med hänsyn till hyresgästernas ekonomi, men betonar att höjningen behövs för att kunna upprätthålla en god servicenivå och skötsel av bostadsområdena.

Yrkandet kommer nu att förhandlas tillsammans med Hyresgästföreningen. Om man inte kommer överens så får skiljedomare avgöra fallet i Hyresnämnden.

Av Erik Karlsson
