Sigtunabornas förtroende förtjänar mer än tystnad och panikåtgärder

I slutet på november 2023 stod det klart att den nya politiska kommunledningen i Sigtuna består av M, SD, KD och SfS.

Några veckor tidigare lämnade Liberalerna och Centern samarbetet i kommunledningen med anledning av långvariga grava arbetsmiljöproblem och att Sigtuna Kommuns värdegrund inte efterlevdes av kommunstyrelsens ordförande (M).

Sigtuna Kommun har en värdegrund som finns att läsa i kommunledningens ”mål och budget”-dokument. I korthet allas lika värde, för invånaren först och för kvalitet i fokus. Alla som arbetar och verkar politiskt och inom kommunens verksamheter förväntas efterleva denna värdegrund. Alla ska bidra till att föregå med gott exempel – chef, anställd och politiker.

Värdegrunden ger uttryck för den gemensamma människosynen och kommunens förhållningssätt, och beskriver hur man ser på de som är berörda och beroende av kommunens verksamhet. Efterlever den politiska kommunledningen bestående av M, SD, KD och SFS värdegrunden? Nej, de har istället börjat tänja på kommunallagen.

Veckans Uppdrag granskning på SVT bekräftar det vi i Liberalerna länge har upplevt: grava arbetsmiljöproblem, brist på kontroll, ansvar och insyn i hur Sigtuna kommun styrs.

Vi vet nu att vi inte är ensamma om att ha blivit utsatta, vi har bevittnat när andra blivit det och haft samtal med såväl politiker som tjänstepersoner som mått dåligt. När anställda tystas, när konsultkostnader rusar – och när skattemedel används utan tydliga underlag – är det inte bara ett demokratiskt problem. Det är ett direkt svek mot kommuninvånarna.

I april 2024 yrkade vi återremiss och reserverade oss mot fastighetsköpet gällande Rikshem p.g.a. bristande underlag. Vi var i grunden väldigt positiva till beslutet, men enbart på grund av dessa otillräckliga analyser och underlag kände vi oss tvungna att markera mot beslutet.

I veckan kom Azets-utredningen, som bekräftar allvarliga brister – men utan att vi som ledamöter fått läsa utredningen i förväg. På sittande kommunstyrelsemöte kom ett ”yrkande om rutiner”. Vi kallar det vad det är: en panikåtgärd.

Sigtunas invånare förtjänar bättre än så här. Liberalerna vill att värdegrundsformuleringarna efterlevs fullt ut och att Sigtuna Kommun reviderar reglementet för upphandling av konsulter med tydliga anvisningar om öppenhet, ansvar och respekt för både lagstiftning och skattebetalare.

Vi står upp för den tystade personalen, för demokratin och för ett Sigtuna där ingen ska behöva vara rädd för att göra sitt jobb.