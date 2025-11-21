Naur, Bergqvist och AnderssonFoto: Liberalerna

Sigtunabornas förtroende förtjänar mer än tystnad och panikåtgärder

I slutet på november 2023 stod det klart att den nya politiska kommunledningen i Sigtuna består av M, SD, KD och SfS.

Några veckor tidigare lämnade Liberalerna och Centern samarbetet i kommunledningen med anledning av långvariga grava arbetsmiljöproblem och att Sigtuna Kommuns värdegrund inte efterlevdes av kommunstyrelsens ordförande (M).

Sigtuna Kommun har en värdegrund som finns att läsa i kommunledningens ”mål och budget”-dokument. I korthet allas lika värde, för invånaren först och för kvalitet i fokus. Alla som arbetar och verkar politiskt och inom kommunens verksamheter förväntas efterleva denna värdegrund. Alla ska bidra till att föregå med gott exempel – chef, anställd och politiker.

Värdegrunden ger uttryck för den gemensamma människosynen och kommunens förhållningssätt, och beskriver hur man ser på de som är berörda och beroende av kommunens verksamhet. Efterlever den politiska kommunledningen bestående av M, SD, KD och SFS värdegrunden? Nej, de har istället börjat tänja på kommunallagen.
Veckans Uppdrag granskning på SVT bekräftar det vi i Liberalerna länge har upplevt: grava arbetsmiljöproblem, brist på kontroll, ansvar och insyn i hur Sigtuna kommun styrs.

Vi vet nu att vi inte är ensamma om att ha blivit utsatta, vi har bevittnat när andra blivit det och haft samtal med såväl politiker som tjänstepersoner som mått dåligt. När anställda tystas, när konsultkostnader rusar – och när skattemedel används utan tydliga underlag – är det inte bara ett demokratiskt problem. Det är ett direkt svek mot kommuninvånarna.

I april 2024 yrkade vi återremiss och reserverade oss mot fastighetsköpet gällande Rikshem p.g.a. bristande underlag. Vi var i grunden väldigt positiva till beslutet, men enbart på grund av dessa otillräckliga analyser och underlag kände vi oss tvungna att markera mot beslutet.

I veckan kom Azets-utredningen, som bekräftar allvarliga brister – men utan att vi som ledamöter fått läsa utredningen i förväg. På sittande kommunstyrelsemöte kom ett ”yrkande om rutiner”. Vi kallar det vad det är: en panikåtgärd.

Sigtunas invånare förtjänar bättre än så här. Liberalerna vill att värdegrundsformuleringarna efterlevs fullt ut och att Sigtuna Kommun reviderar reglementet för upphandling av konsulter med tydliga anvisningar om öppenhet, ansvar och respekt för både lagstiftning och skattebetalare.

Vi står upp för den tystade personalen, för demokratin och för ett Sigtuna där ingen ska behöva vara rädd för att göra sitt jobb.

  • Pernilla Bergqvist (L)
    Gruppledare för Liberalerna i Sigtuna kommun
    Ledamot i kommunstyrelsen
  • Anders Eriksson (L)
    Ledamot i kommunfullmäktige samt ersättare i kommunstyrelsen
    Ordförande för Liberalerna i Sigtuna kommun
  • Lars Naur (L)
    Ledamot i kommunfullmäktige
Av redaktion@marsta.nu

slutreplik: Brandell blundar för verkligheten

Insändare Vad Tomas Brandell och Socialdemokraterna önskar är en sak, men att se till vad Socialstyrelsens brukarundersökning faktiskt mäter måste väl ändå vara det väsentliga. Faktum är att vi ser de bästa resultaten för särskilt boende på tio år.

Sigtuna kommun får toppbetyg av de äldre!

Insändare Kommunen ska leverera välfärd av högsta kvalitet och bemöta invånarna på allra bästa sätt. Det är vår ambition, det har kommunfullmäktige beslutat och det gäller i allra högsta grad i förhållande till kommunens äldre.

Dags att stoppa den moderata misskötseln av våra skattepengar

Insändare Åtta år med moderatstyre har gjort Sigtuna kommun till länets mest skuldsatta kommun, ungdomsarbetslösheten stiger och företagsklimatet är det sämsta på tjugofyra år. Men istället för att investera sig ur krisen väljer Moderaterna att krympa kommunkassan och kasta pengar i sjön.

Äntligen kollektivtrafik i egen regi – ett viktigt första steg

Insändare Tisdagen den 23 september klubbade trafiknämnden beslutet att Sigtuna- och Upplands-Väsbys bussavtal skulle övertas i egen regi. Det är ett historiskt beslut som vi i Vänsterpartiet i Sigtuna kommun varmt välkomnar. Vänsterpartiet har länge drivit frågan om en kollektivtrafik i egen regi där vi har kontroll och rådighet över alla dess led och nu är vi äntligen på väg!

Stå upp för äldre kvinnors trygghet

Insändare När en kvinna i 90-årsåldern i Skåne nyligen utsattes för grovt våld blev det ännu en påminnelse om att även äldre kvinnor drabbas av dödligt våld i nära relationer. Samtidigt vet vi att våld och kränkningar också kan förekomma i äldreomsorgen.

Sigtunas kommuninvånare är inga labbråttor

Insändare Styret i Region Stockholm, bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet med stöd av Vänsterpartiet, har kommit överens om att SL ska köra bussar i Sigtuna kommun i egen regi. Detta riskerar att göra vår busstrafik sämre och dyrare, med färre avgångar.

kyrkovalet

På söndag kan du och fem miljoner andra gå och rösta i kyrkovalet

Insändare Det spelar roll för hela samhället vad kyrkan säger och gör. Svenska kyrkan har över 20 000 anställda – det spelar roll vem som ansvarar för arbetsgivarfrågorna.Svenska kyrkan förvaltar stora mängder fastigheter och skog – det spelar roll vilken syn på miljön som beslutsfattarna har.

Glöm inte bort tillväxten i valprogrammet

Insändare Med ett år kvar till valet arbetar Sigtunas lokala partiavdelningar intensivt med sina valprogram. Fokus ligger ofta på väljarnära frågor som skola, vård, omsorg, badhus eller cykelvägar. Ambitionen är att erbjuda ett smörgåsbord av löften som väljarna tycker verkar tilltalande. Men utan en förståelse för tillväxt riskerar dessa löften att bli tomma ord.