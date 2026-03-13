Sigtunabo omvald som ordförande i Djurgårdens IF

Andreas von der Heide har omvalts som ordförande i Djurgårdens IF. Beslutet togs i samband med föreningens 135-årsjubileum.

Sigtunabon går därmed in på sitt åttonde år som ordförande för föreningen.

– Det är en stor ära att få leda föreningen i mitt hjärta ytterligare ett år, säger Andreas till märsta.nu.

– Det känns också mycket viktigt att få ge tillbaka till samhället och att verka för att Djurgårdens vision om att få människor att växa i idrottens gemenskap för samhällets bästa når så många som möjligt.

Djurgårdens IF beskriver sig som Sveriges mest framgångsrika idrottsförening med totalt 483 SM-guld i 25 olika idrotter, bland annat inom fotboll och ishockey.

– Den största framgången är utan tvekan det arbete vi gör med skolidrott och breddverksamhet för barn och ungdomar i hela Stockholms län, säger Andreas och tillägger:

– Men att vi tog fem nya SM-guld 2025 skadar ju inte.

Inför det kommande året hoppas han på fortsatt utveckling i föreningen.

– Självklart hoppas vi på nya SM-guld, men lika viktigt är att våra riktade satsningar på paraidrott fortsätter framåt. Dessutom hoppas jag att vi kan väcka liv i ytterligare någon av våra tidigare sektioner och kanske addera fler idrotter till vårt utbud.

Vid årsmötet deltog föreningens 23 medlemsföreningar. Den samlade verksamheten inom Djurgården, som är en alliansförening sedan början av 1990-talet, redovisade en omsättning på 566,9 miljoner kronor, ett resultat på 117,3 miljoner kronor och totalt 43 360 medlemmar.