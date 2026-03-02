Foto: Pressbild

Sigtunabo misstänks för mord på gängledare i Haninge

En person från Sigtuna är häktad på sannolika skäl misstänkt för mord, grovt vapenbrott och försök till mord i Handen, Haninge kommun.

Mordet inträffade den 25 augusti 2022, där en 27-årig man, beskriven som ”kapten” i det kriminella Östberganätverket, sköts till döds. Offret har varit kopplad till narkotikahandel, utpressning och maffialiknande verksamhet.

Den misstänkte, som enligt åklagaren tidigare varit internationellt efterlyst, greps i april förra året i Spanien och fördes över till Sverige i juni. Han har tidigare setts på film när han lämnar mordplatsen med pendeltåg och har pekats ut som en del av det så kallade Märstanätverket, som före mordet allierat sig med Östberganätverkets fiender.
– Arbetet har pågått trots att den här personen inte har varit frihetsberövad, polisen jobbar ju på. Nu när han är hemma kan vi gå vidare och slutföra utredningen, säger åklagare Patrik Viklund till Expressen.

En annan man misstänks på sannolika skäl för medhjälp i mordet och har gripits under sommaren. Åklagaren bedömer att åtalet kan väckas under hösten. Utredningen har pågått sedan mordet och omfattar bland annat polisinsatser i tågtrafiken i södra Stockholm.

Fallet har fått stor uppmärksamhet med tanke på offrets ledande roll i gängmiljön och den omfattande polisjakten som följde efter dödsskjutningen. Nyligen skedde omhäktning där Södertörns tingsrätt beslutade om att sigtunabon ska vara kvar i häktet. Sigtunabon nekar till brott.

Av Erik Karlsson

