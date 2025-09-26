Sigtunabo ger ut historisk roman om Kennedy- och Palmemorden

Staffan H Westerberg, 65, från Upplands-Väsby med journalistbakgrund och tidigare bosatt i USA, släpper tillsammans med författarkollegan och Sigtunabon Per-Åke Engwall, 72, romanen Kaninhålet den 2 oktober på Lava förlag.

Boken är en historisk roman som knyter samman skotten på John F. Kennedy i Dallas 1963 och Sveriges statsminister Olof Palme på Sveavägen 1986. Romanen följer mötet mellan Lennart, en kriminalkommissarie vid Stockholmspolisen, och Charlie, en avhoppad CIA-officer, som tillsammans fördjupar sig i politiska hemligheter och sanningen bakom morden.

Författarna, som länge har intresserat sig för Kennedymordet, lyfter i romanen paralleller mellan de båda världshistoriska händelserna och utforskar hur de påverkade USA respektive Sverige, samt frågan om motiv bakom morden.

Kaninhålet beskrivs som en berättelse om oväntade möten, politiska intriger och livets nyckfulla vändningar.