Sigtunaartist med i Melodifestivalen 2026

Vilhelm Buchaus från Sigtuna kommer att medverka i Melodifestivalen 2026 med låten Hearts Don't Lie. Låten är skriven av David Zandén, Isa Molin och Vilhelm Buchaus själv.

Det är andra året i rad som Vilhelm tävlar i Melodifestivalen, och han uppträder i deltävlingen i Sundsvall. Startfältet med alla artister presenterades under tisdagen. Nästa års Melodifestival startar lördagen den 31 januari i Linköping, och finalen hålls som vanligt den 7 mars på Strawberry Arena i Stockholm.