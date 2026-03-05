Gerd Englund, ordförande i Sigtuna Vävförening.Foto: Insändarbild

Sigtuna Vävstuga firar 70 år – utställning på Steninge Brygga

Sigtuna Vävstuga firar 70 år med en utställning på Steninge Brygga.

Från lördag den 7 mars visas utställningen 70 års vävande i Sigtuna, där föreningen lyfter fram sitt arbete och sin historia. Utställningen pågår under tre helger och innehåller både föreläsningar och möjlighet att prova på vävning.

Föreningens ordförande Gerd Englund säger att föreningen vill uppmärksamma den långa traditionen av gemensamt vävande.
– Vi är stolta över vår långa tradition att erbjuda vävning tillsammans med andra i en vävstuga och det har skapat ett unikt kunnande som vi vill visa upp. Dessutom har vi bjudit in tre spännande föreläsare som tar upp olika ämnen inom vävandets värld.

Utställningen inleds med vernissage den 7 mars och fortsätter därefter fredag till söndag fram till den 22 mars.

Av Erik Karlsson

