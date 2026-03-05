Sigtuna Vävstuga firar 70 år – utställning på Steninge Brygga
Sigtuna Vävstuga firar 70 år med en utställning på Steninge Brygga.
Från lördag den 7 mars visas utställningen 70 års vävande i Sigtuna, där föreningen lyfter fram sitt arbete och sin historia. Utställningen pågår under tre helger och innehåller både föreläsningar och möjlighet att prova på vävning.
Föreningens ordförande Gerd Englund säger att föreningen vill uppmärksamma den långa traditionen av gemensamt vävande. – Vi är stolta över vår långa tradition att erbjuda vävning tillsammans med andra i en vävstuga och det har skapat ett unikt kunnande som vi vill visa upp. Dessutom har vi bjudit in tre spännande föreläsare som tar upp olika ämnen inom vävandets värld.
Utställningen inleds med vernissage den 7 mars och fortsätter därefter fredag till söndag fram till den 22 mars.
Kultur & Nöje Smash Into Pieces kvalificerade sig till finalen i Melodifestivalen med låten Hollow vid den fjärde deltävlingen i Malmö, och med på scen som körsångare var Sigtunabon Philip Strand, uppger källor vid ett flertal medier.
Kultur & Nöje Sigtuna kulturskola fyller 70 år och jubileet uppmärksammas under hela året. Firandet inleddes på onsdagen med en föreställning där många barn och ungdomar medverkade, både på och bakom scenen.
Kultur & Nöje Artisten och programledaren Sarah Dawn Finer kommer till Kulturum i Märsta för en konsert den 18 april. Biljetterna släpps nu på tisdag och arrangören uppmanar den som vill säkra plats att vara ute i god tid.
Kultur & Nöje Kulturhistorikern Hampus Busk tilldelas årets Clarence Morberg-pris för sitt arbete med att tillgängliggöra stadens historia och kulturarv för en bred publik. Priset delas ut för att uppmärksamma hans drivkraft att förankra samhällsbyggande i platsens historiska sammanhang.
Kultur & Nöje Staffan H Westerberg, 65, från Upplands-Väsby med journalistbakgrund och tidigare bosatt i USA, släpper tillsammans med författarkollegan och Sigtunabon Per-Åke Engwall, 72, romanen Kaninhålet den 2 oktober på Lava förlag.
Kultur & Nöje Sigtuna kommun hamnar på plats 44 när årets ranking av landets konstkommuner presenteras. Rankingen görs av KRO/KIF och bygger på hur kommunerna arbetar med konst, kultur och stöd till konstnärer.
Kultur & Nöje Höstmarknaden och Trygghetsdagen i Vattentornsparken i Valsta lockade i lördags över 3 000 besökare. Parken fylldes av marknadsbord, musik och mötesplatser för samtal, vilket gav en tydlig prägel av gemenskap.
Kultur & Nöje Valsta kyrka, den yngsta av Märsta pastorats kyrkor, firar i år sitt 50-årsjubileum. Kyrkan byggdes 1975, mitt under en tid av nybyggaranda i stadsdelen Valsta. Med sin placering vid Valsta torg har den sedan starten haft en central roll i området.