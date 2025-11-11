Sigtuna Vattenskidklubb blickar framåt – ny dragbåt inför nästa säsong
Svenska Vattenskid- & Wakeboardförbundet var med på Sigtuna Vattenskidsklubbsårsmöte i helgen.
Sigtuna Vattenskidklubb samlades i helgen för sitt höstmöte, där medlemmarna diskuterade föreningens framtid och visioner för de kommande fem åren. Mötet hölls vid klubbens anläggning vid Garnsviken i Sigtuna, en plats som även ger tillgång till Mälaren via båtled.
Under mötet presenterade förbundsrepresentanten strukturen inom förbundet och hur verksamheten är kopplad till Riksidrottsförbundet och den internationella organisationen IWWF. Diskussionerna kretsade därefter kring resultaten från en medlemsenkät som föreningens styrelse skickat ut tidigare under hösten. Enkätsvaren låg till grund för samtal om föreningens styrkor, utvecklingsområden och framtida mål.
Arbetet fortsatte i mindre grupper där deltagarna fördjupade sig i frågor om klubbens verksamhet och långsiktiga planering. Trots utmaningar kopplade till ett korttidsarrende råder en positiv stämning inom föreningen. Under mötet meddelades även att klubben inför nästa säsong investerat i en ny dragbåt, vilket väckte stor uppskattning bland de cirka femton deltagarna.
Dagen avslutades med gemensam middag och fortsatta samtal om klubbens utveckling.
Fotboll I en skrivelse som Kommunstyrelseförvaltningen tagit fram föreslås att den påbörjade förstudien för en tälthall för fotboll i Midgårdsdalen avbryts. Beslutet grundar sig på flera praktiska och ekonomiska hinder som tidigt framkommit i processen.
Basket Sigtunafostrade Melwin Pantzar är en av nyckelspelarna i det svenska herrlandslaget i basket, som nu laddar för nästa VM-kval. Pantzar, som till vardags spelar i spanska Bilbao, har hittills gjort 42 landskamper för Sverige.
Ridning Caroline Darcourt från Rosersberg är en av nominerade i kategorin Årets prestation på Ryttargalan den 26 november. Galan hålls på Nalen i Stockholm och hyllar ridsportens höjdpunkter och hjältar.
Ishockey Wings HC får mer tid på sig att betala sina skulder till Sigtuna kommun. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att ge klubben ett års paus i avbetalningsplanen och skjuta upp årets hyresbetalning på 300 000 kronor till december 2025.