Sigtuna Vattenskidklubb blickar framåt – ny dragbåt inför nästa säsong

Svenska Vattenskid- & Wakeboardförbundet var med på Sigtuna Vattenskidsklubbsårsmöte i helgen.

Sigtuna Vattenskidklubb samlades i helgen för sitt höstmöte, där medlemmarna diskuterade föreningens framtid och visioner för de kommande fem åren. Mötet hölls vid klubbens anläggning vid Garnsviken i Sigtuna, en plats som även ger tillgång till Mälaren via båtled.

Under mötet presenterade förbundsrepresentanten strukturen inom förbundet och hur verksamheten är kopplad till Riksidrottsförbundet och den internationella organisationen IWWF. Diskussionerna kretsade därefter kring resultaten från en medlemsenkät som föreningens styrelse skickat ut tidigare under hösten. Enkätsvaren låg till grund för samtal om föreningens styrkor, utvecklingsområden och framtida mål.

Arbetet fortsatte i mindre grupper där deltagarna fördjupade sig i frågor om klubbens verksamhet och långsiktiga planering. Trots utmaningar kopplade till ett korttidsarrende råder en positiv stämning inom föreningen. Under mötet meddelades även att klubben inför nästa säsong investerat i en ny dragbåt, vilket väckte stor uppskattning bland de cirka femton deltagarna.

Dagen avslutades med gemensam middag och fortsatta samtal om klubbens utveckling.