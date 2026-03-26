Sigtuna utan pris på Arkitekturgalan

Sigtuna kommun nådde inte hela vägen fram när Sveriges Arkitekter delade ut priset Landmärket för årets bästa utemiljö. Projektet Hamnplan i Sigtuna var nominerat, men priset gick till Framnäs strandpark i Lidköping.

Priset delades ut under Arkitekturgalan i Skellefteå den 26 mars. Enligt Sveriges Arkitekter var det helhetsgreppet och genomförandet som avgjorde till Lidköpings fördel.

Hamnplan i Sigtuna, som tagits fram av White arkitekter på uppdrag av kommunen, var en av fyra finalister tillsammans med projekt i Göteborg och Malmö.

Landmärket delas ut till parker, torg och andra utemiljöer och har funnits sedan 1987.