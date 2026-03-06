Foto: Insändarbild

Sigtuna topp tio i länet – 17 procent utrikesfödda politiker

Sigtuna kommun hör till de kommuner i Stockholms län med störst andel utrikesfödda inför valet 2026.

Totalt är 17 procent av de valbara politikerna utrikesfödda, vilket placerar kommunen på en topp tio-plats i länet. Högst andel finns i Botkyrka där 26 procent av politikerna är födda utomlands.

Samtidigt visar statistik från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) att unga är svagt representerade bland politiska kandidater i stora delar av landet. Endast 8 procent av kandidaterna är under 30 år, medan 24 procent är mellan 30 och 49 år. Den största gruppen, 68 procent, är över 50 år.

I Stockholms län är andelen unga kandidater högst i Upplands-Bro, där 14 procent av kandidaterna är under 30 år.

Statistiken visar också hur många invånare varje politiker representerar. I Sigtuna går det i genomsnitt 367 invånare per politiker. I länet har Vaxholm den högsta politiska representationen med 121 invånare per politiker.

Av Daniel Iskandar070-566 62 91

Bilbrand skapade köer mot Arlanda

Blåljus En brand i en personbil vid avfarten från E4 mot Arlanda skapade köer mot flygplatsen på onsdagsmorgonen. Vid 07.40 var bilen bärgad och samtliga körfält öppnades igen.

Stor risk för gräsbrand under onsdagen

Notiser Det råder stor till mycket stor risk för gräsbrand i snöfria områden under onsdagen den 4 mars mellan klockan 11.00 och 19.00. Varningen omfattar östra Svealand, där Sigtuna kommun ingår.

Lodjursjakten stoppas

Nyheter Lodjursjakten i länet stoppas tills vidare efter beslut den 27 februari. Därmed kan den licensjakt som Länsstyrelsen i Stockholms län beslutat om inte starta den 1 mars som planerat.