Sigtuna topp tio i länet – 17 procent utrikesfödda politiker

Sigtuna kommun hör till de kommuner i Stockholms län med störst andel utrikesfödda inför valet 2026.

Totalt är 17 procent av de valbara politikerna utrikesfödda, vilket placerar kommunen på en topp tio-plats i länet. Högst andel finns i Botkyrka där 26 procent av politikerna är födda utomlands.

Samtidigt visar statistik från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) att unga är svagt representerade bland politiska kandidater i stora delar av landet. Endast 8 procent av kandidaterna är under 30 år, medan 24 procent är mellan 30 och 49 år. Den största gruppen, 68 procent, är över 50 år.

I Stockholms län är andelen unga kandidater högst i Upplands-Bro, där 14 procent av kandidaterna är under 30 år.

Statistiken visar också hur många invånare varje politiker representerar. I Sigtuna går det i genomsnitt 367 invånare per politiker. I länet har Vaxholm den högsta politiska representationen med 121 invånare per politiker.