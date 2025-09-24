Sigtuna tappar i ranking av företagsklimat

Sigtuna kommun backar 22 placeringar i Svenskt Näringslivs årliga ranking Lokalt företagsklimat och hamnar i år på plats 88 av landets 290 kommuner. Det är kommunens sämsta resultat sedan mätningarna startade 2001. Undersökningen bygger på enkätsvar från över 32 000 företagare i Sverige.

Enligt Svenskt Näringslivs regionchef Annika Bröms ser många företag i Sigtuna problem med brottslighet och otrygghet, vilket påverkar betyget negativt. Hon framhåller att framgångsfaktorer för kommuner som placerar sig högt är tydligt politiskt ledarskap och en god dialog med näringslivet.

I Stockholms län toppar Danderyd, följt av Täby och Solna. Samtidigt faller 18 av länets 26 kommuner i årets ranking. Haninge pekas ut som den kommun som förbättrat sig mest i länet, från plats 200 till 97.

På nationell nivå har Vårgårda i Västra Götaland bäst företagsklimat för femte året i rad, följt av Danderyd och Höganäs.