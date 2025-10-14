Foto: Pressbild/Hjärt-lungfonden

Sigtuna tappar i Hjärtstartarindex – färre hjärtstartare per invånare

Sigtuna kommun placerar sig på plats 138 av landets 290 kommuner i årets Hjärtstartarindex. Trots att antalet registrerade hjärtstartare har ökat till 146 innebär det en försämring jämfört med tidigare år, enligt Hjärt-Lungfonden.

Sigtuna kommun tappar placeringar i årets Hjärtstartarindex och ligger nu på plats 138 av landets 290 kommuner när det gäller antalet hjärtstartare per 1 000 invånare. Kartläggningen, som tagits fram av Hjärt-Lungfonden, visar att kommunen har 146 registrerade hjärtstartare, vilket motsvarar 2,8 hjärtstartare per 1 000 invånare.

Det är en försämring jämfört med för sex år sedan, även om antalet hjärtstartare har ökat från 125 till 146 under perioden.
– Vid plötsligt hjärtstopp kan sekunder utgöra skillnaden mellan liv och död. Om en hjärtstartare används inom tre till fem minuter kan överlevnadschansen vara 50–70 procent. Därför är det livsviktigt att hjärtstartare finns nära till hands, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden, enligt organisationen.

Enligt Hjärt-Lungfonden sker de flesta hjärtstopp i närheten av hemmet. Därför uppmanas kommuner, företag och föreningar att placera hjärtstartare utomhus, tillgängliga dygnet runt, och att registrera dem i Sveriges Hjärtstartarregister. På så sätt kan SOS Alarm och SMS-livräddare snabbt lokalisera närmaste hjärtstartare och rädda liv.

Endast omkring en av tio överlever ett plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus i Sverige. En ökning av antalet tillgängliga hjärtstartare ses som en avgörande insats för att fler ska överleva, enligt Hjärt-Lungfonden.

Av Erik Karlsson
