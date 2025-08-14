Sigtuna Summer Squeeze närmar sig – dubbelt så mycket musik i år

Det börjar närma sig Sigtuna Summer Squeeze och i år är det många kända artister som medverkar såsom Viktoria Tolstoy, Linda Bengtzing och Jens Hult.

Nedräkningen är igång inför årets Sigtuna Summer Squeeze den 6 september. Efter att ha presenterat programmet tidigare i sommar är det nu snart dags för den populära musikfesten på Teatern vid Hotell Kristina – och i år bjuds det på två fullmatade föreställningar.

På eftermiddagen blir det jazz med Viktoria Tolstoy, folkmusik från Woodlands Bäckafall och loungemusik med DJ Philip Strauss. När mörkret faller tar Jens Hult och Linda Bengtzing med band över scenen, innan kvällen avslutas med fullt drag på dansgolvet till Party-DJ Philip Strauss.

Sigtuna Event, som står bakom arrangemanget, beskriver årets upplaga som en av de mest varierade hittills och noterar att många redan säkrat biljetter till båda passen.

Festen har blivit en sensommartradition i Sigtuna – och arrangören lovar att även 2025 års upplaga ska bjuda på musik, energi och en riktig final på sommaren.