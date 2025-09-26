Sigtuna satsar på unga för att stärka företagsklimatet

Efter tappet i Svenskt Näringslivs ranking fokuserar Sigtuna kommun på att knyta ihop skola och näringsliv. Genom satsningen MOA ska fler unga inspireras till framtida yrkesval samtidigt som företagen får bättre tillgång till kompetens.

Kommunen satsar efter sommaren på modern arbetslivsorientering, MOA, där lokala företag kan bli mentorer för skolor. Tanken är att företag och elever ska lära känna varandra bättre och att fler unga ska få inspiration till framtida yrkesval.

Kommunstyrelsens ordförande Mattias Askerson (M) betonar att unga kan bli en viktig kompetens för företagen.

– Genom ett utvecklat samarbete mellan näringsliv och skola kan vi hjälpa företag att växa och hitta kompetens samtidigt som kommunens ungdomar kan få inspiration och stöd för att välja inriktning för fortsatt utbildning eller framtida yrken. Det är bra för hela samhället, uppger Askerson i ett uttalande.

Näringslivschefen Ingrid Anderbjörk pekar samtidigt på att bättre kompetensförsörjning är något som många företag själva har efterfrågat och en viktig del i kommunens näringslivsstrategi.