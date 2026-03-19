Sigtuna över snittet i suicidpreventivt arbete

Sigtuna kommun placerar sig på plats 63 i landet i Suicide Zeros kommunbarometer för 2026. I Stockholms län hamnar kommunen på nionde plats.

Sigtuna får 22 poäng i undersökningen, vilket är över gränsen för vad som bedöms som ett utvecklat arbete med suicidprevention. Kommuner som når 16 poäng eller mer anses ha strukturer och insatser på plats.

Totalt tog 305 personer sina liv i Stockholms län under 2024, enligt den senaste tillgängliga statistiken. Kommunbarometern från Suicide Zero visar att 15 av 21 kommuner i länet når över 15 poäng.

Undersökningen pekar samtidigt på utvecklingsområden. I flera kommuner saknas ett systematiskt arbete med att identifiera riskmiljöer där suicid kan förekomma.

Kommunbarometern bygger på en enkät där kommuner får redovisa sitt arbete med att förebygga självmord. Resultatet ger en bild av hur långt kommunerna kommit i sitt arbete, men fångar inte alla insatser som görs.