Sigtuna över snittet i suicidpreventivt arbete

Sigtuna kommun placerar sig på plats 63 i landet i Suicide Zeros kommunbarometer för 2026. I Stockholms län hamnar kommunen på nionde plats.
Sigtuna får 22 poäng i undersökningen, vilket är över gränsen för vad som bedöms som ett utvecklat arbete med suicidprevention. Kommuner som når 16 poäng eller mer anses ha strukturer och insatser på plats.
Totalt tog 305 personer sina liv i Stockholms län under 2024, enligt den senaste tillgängliga statistiken. Kommunbarometern från Suicide Zero visar att 15 av 21 kommuner i länet når över 15 poäng.
Undersökningen pekar samtidigt på utvecklingsområden. I flera kommuner saknas ett systematiskt arbete med att identifiera riskmiljöer där suicid kan förekomma.
Kommunbarometern bygger på en enkät där kommuner får redovisa sitt arbete med att förebygga självmord. Resultatet ger en bild av hur långt kommunerna kommit i sitt arbete, men fångar inte alla insatser som görs.
Nyheter Kommunledningen har lagt ett förslag om att bygga en ny idrotts- och evenemangsarena på Midgårdsfältetet. Beslut fattas på kommunstyrelsen i mitten av april: - Sigtuna kommun ska skapa goda förutsättningar som möjliggör en meningsfull fritid för invånarna och tack vare den starka ekonomi som vi skapat kan vi nu göra det här, säger Mattias Askerson (M), kommunstyrelsens ordförande, till märsta.nu
Nyheter Kristdemokraterna i Region Stockholm föreslår att expressbussar till Stockholm Arlanda Airport ska införas och ingå i det ordinarie SL-systemet. Förslaget innebär att resenärer ska kunna ta sig till flygplatsen med SL-kort.
Nyheter Antalet unga som kallas till mönstring ökar i Sigtuna kommun. I år kallas 173 personer från kommunen, vilket är det högsta antalet sedan värnplikten återinfördes 2017, enligt statistik från Plikt- och prövningsverket.