Sigtuna mot trenden – Här minskar konkursern

Konkurserna ökade kraftigt i länet under januari men i Sigtuna var det istället en kraftig minskning.

Det är förvisso låga siffror just nu för Sigtuna kommun med enbart två konkurser under 2023, jämfört med 2022 var det fyra konkurser. Nedgången är alltså 50 procent enligt UC. Dock är trenden på länsnivå nedåtgående med kraftig ökning av konkurser, hela 41 procent, från 169 till 211 bara under januari. Även i riket är det en uppgång med 2000 konkurser, från 422 till 622 på ett enda år.

– Konkurserna har ökat stadigt hela hösten och antalet nystartade bolag har minskat. Vi var nog många som hoppades på att toppen skulle vara nådd i och med de rekordhöga antalet konkurser vi såg under december månad. Men den negativa spiralen med extremt hög osäkerhet, fortsatt hög inflation och ökade kostnader i form av både räntor och elpriser har dessvärre bara eskalerat ytterligare under den första delen på året. Konjunkturinstitutets konfidensindikator visar på det lägsta förtroendet bland svenska företag inom vissa branscher sedan 90-talskrisen, kommenterar Johanna Blomé, ekonom på UC