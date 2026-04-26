Sigtuna-moderater, kan ni göra mer för att ungdomar som vuxit upp i Sverige ska få stanna?

Det finns ingen rimlig anledning att utvisa människor som har sitt hem, sin familj, sitt jobb eller sin utbildning i vårt land, som bidrar till att göra vårt land bättre. Ändå är det just vad som sker i Tidöregeringens Sverige.

Protesterna mot tonårsutvisningarna har varit massiva, med rätta. Det är inhumant att slita familjer isär och skicka ungdomar till ett land de inte varit i på många år, med ett språk de kanske inte ens talar. Till slut tvingades Ulf Kristersson (M) att dra i bromsen, och ett lagförslag som ska stoppa tonårsutvisningarna ska enligt migrationsminister Johan Forssell (M) komma i maj.

När svenska folket står upp för medmänsklighet och protesterar tvingades regeringen att lyssna. Men de ungdomar som redan fått sina avslagsbeslut omfattas inte av Migrationsverkets paus. Vi har nu fått veta att migrationsöverdomstolen beslutat att inte ta upp Aylas ärende och att beslutet om utvisning till Iran står fast.

För de ungdomar vars berättelser vi alla tagit del av och protesterat mot har inget förändrats. När Miljöpartiet frågar statsministern och migrationsministern i riksdagen får vi svaret att bara de som inte fått utvisningsbeslut ännu omfattas. De här ungdomarna är en del av vårt land, vårt samhälle, vår gemenskap. Dessutom får vi inga svar på hur de som redan tvingats ut ur Sverige ska kunna komma hem igen.

De krav som ställs på dem för att få ett uppehållstillstånd i Sverige är orimligt höga, som exempelvis lönekravet. Vilken 18-åring lyckas få ett jobb med lön över 33 000 kronor i månaden?

Det är orättvist att utvisa människor som har vuxit upp här, talar svenska, går i skolan eller jobbar, och som har hela sin tillvaro och sina framtidsmöjligheter här.

Vi är många som protesterar mot utvisningspolitiken, och vi behöver bli ännu fler. Vi tror att Ulf Kristersson (M) och Johan Forssell (M) lyssnar mer på sina partivänner. Vi vänder oss därför till Mattias Askerson och Moderaterna i Sigtuna kommun. Vad vi förstår är ni kritiska till den här utvisningspolitiken. Vad kan ni göra mer för att era partikollegor i Rosenbad ska lägga fram en lagändring som låter Ayla i Märsta och andra ungdomar stanna, och för att de som utvisats ska kunna komma hem igen?

Det skulle gynna integrationen och öka tryggheten för familjer här i Sigtuna kommun som just nu drabbas av fruktansvärd ovisshet och orättvisa.