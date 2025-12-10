Sigtuna Märsta Gymnastikklubb deltar i JSM

Sigtuna Märsta Gymnastikklubb tävlar på Junior-SM på lördagen med laget Mix Svart JSM Dam, där 26 lag är anmälda.
Laget består av elva gymnaster, inklusive en deltagare från Ungdom Blå och två från Tumba Gymnastik. SMGK tävlar i pool 3 med defilering och tävlingsstart klockan 18.10. Tävlingen väntas avslutas omkring 19.45, och det finns möjlighet att följa den live via gymnastikförbundets sajt.
kampsport Fyra judoutövare från Sigtuna kommun tog medaljer vid årets Riksmästerskap. Ariel Drottgren, Chinzorig Odkhuu och Lina Ejestrand deltog i mixlaget, som gjorde en stark insats och tog silver, efter att ha följt upp förra årets guld.
kampsport Kim Taekwondo tog flera medaljer när Svenska Cupen 3 för eliten och Champion President för nybörjare avgjordes i Jönköping i helgen. Totalt blev det två guld, ett silver och två brons för elitlaget samt ytterligare tre medaljer i nybörjarklassen.
Fotboll I en skrivelse som Kommunstyrelseförvaltningen tagit fram föreslås att den påbörjade förstudien för en tälthall för fotboll i Midgårdsdalen avbryts. Beslutet grundar sig på flera praktiska och ekonomiska hinder som tidigt framkommit i processen.
Basket Sigtunafostrade Melwin Pantzar är en av nyckelspelarna i det svenska herrlandslaget i basket, som nu laddar för nästa VM-kval. Pantzar, som till vardags spelar i spanska Bilbao, har hittills gjort 42 landskamper för Sverige.