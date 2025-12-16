Sigtuna Märsta GK:s damlag debuterade i Junior-SM

Sigtuna Märsta Gymnastikklubbs damlag, Mix Svart, deltog i helgen för första gången i Junior-SM i damklassen. Tävlingen avgjordes i Lund.

Sigtuna Märsta Gymnastikklubb gjorde i helgen sin första start i Junior-SM i damklassen när laget Mix Svart tävlade i mästerskapet i Lund. Föreningen har tidigare deltagit i Junior-SM i mixklassen 2017 och i herrklassen 2018, men detta var första gången ett damlag representerade klubben i sammanhanget.

Inför publik genomförde laget en jämn tävling. Den starkaste prestationen kom i grenen trampett, där laget noterades för den fjärde högsta utförandepoängen av totalt 24 lag. Insatsen uppmärksammades även av tävlingens kommentatorer.

– Jag skulle säga att Sigtuna Märsta kör några av de finare bordvarven som vi har sett idag, sa en av kommentatorerna under sändningen.

Totalt slutade laget på en 21:a plats. Deltagandet gav laget erfarenhet inför framtida tävlingar. Klubben riktar även ett tack till Tumba Gymnastik för samarbetet under säsongen.