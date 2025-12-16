Foto: Insändarbild

Sigtuna Märsta GK:s damlag debuterade i Junior-SM

Sigtuna Märsta Gymnastikklubbs damlag, Mix Svart, deltog i helgen för första gången i Junior-SM i damklassen. Tävlingen avgjordes i Lund.

Sigtuna Märsta Gymnastikklubb gjorde i helgen sin första start i Junior-SM i damklassen när laget Mix Svart tävlade i mästerskapet i Lund. Föreningen har tidigare deltagit i Junior-SM i mixklassen 2017 och i herrklassen 2018, men detta var första gången ett damlag representerade klubben i sammanhanget.

Inför publik genomförde laget en jämn tävling. Den starkaste prestationen kom i grenen trampett, där laget noterades för den fjärde högsta utförandepoängen av totalt 24 lag. Insatsen uppmärksammades även av tävlingens kommentatorer.

– Jag skulle säga att Sigtuna Märsta kör några av de finare bordvarven som vi har sett idag, sa en av kommentatorerna under sändningen.

Totalt slutade laget på en 21:a plats. Deltagandet gav laget erfarenhet inför framtida tävlingar. Klubben riktar även ett tack till Tumba Gymnastik för samarbetet under säsongen.

Av Erik Karlsson

Skånela IF P14 klara för steg 3A i USM

Handboll Skånela IF:s pojkar 14 är klara för nästa omgång i USM efter två segrar under helgen. Laget säkrade avancemanget redan på lördagen och går in i steg 3A som ett av de topprankade lagen.

EXTRA

Kim Taekwondo tog tre SM-guld i Linköping

kampsport SM i taekwondo avgjordes i går i Linköping och Kim Taekwondo deltog med sex tävlande. Klubben tog totalt tre guld och två brons i årets sista rankingtävling inför landslagssäsongen 2026.

damallsvenskan

Skånela föll hemma mot Ystad

Handboll Skånela IF föll hemma mot Ystads IF HF i damernas Allsvenska möte den 29 november, där gästerna drog ifrån tidigt och vann med 35–28 efter 20–13 i paus.

SM i BMX avgörs i Märsta 2026

Cykel Svenska Cykelförbundet har beslutat att SM i BMX 2026 ska arrangeras i Märsta. Beslutet togs i samband med ett omfattande styrelsemöte där flera nationella mästerskap för kommande år fördelades.

Fyra judoutövare från kommunen tog medaljer på RM

kampsport Fyra judoutövare från Sigtuna kommun tog medaljer vid årets Riksmästerskap. Ariel Drottgren, Chinzorig Odkhuu och Lina Ejestrand deltog i mixlaget, som gjorde en stark insats och tog silver, efter att ha följt upp förra årets guld.

damallsvenskan

Seger även för damerna

Handboll Skånelas damlag tog sin första seger för säsongen genom en klar bortavinst mot HK Drott i Halmstad.

Planer på tälthall för fotboll i Midgårdsdalen avbryts

Fotboll I en skrivelse som Kommunstyrelseförvaltningen tagit fram föreslås att den påbörjade förstudien för en tälthall för fotboll i Midgårdsdalen avbryts. Beslutet grundar sig på flera praktiska och ekonomiska hinder som tidigt framkommit i processen.