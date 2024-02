Sigtuna Magasin i Konkurs

Tidningen Sigtuna Magasin som gavs ut 2022-2023 har nu gått i konkurs.

Magzine AB, baserat i Sigtuna kommun, inledde konkurs den 7 februari. Trots att bolaget grundades 2021 har det inte rapporterat något bokslut. Det var det enda bolaget i Sigtuna som gick i konkurs under vecka 6. Magzine AB producerade en tidning som såldes runt om i staden med cirka 4-6 nummer per år. Tidningen var aktiv under 2022-2023.