Sigtuna kommuns ekonomi är stark

Nu har kommunstyrelsen godkänt årsredovisningen för 2025. Det är ännu en årsredovisning under vårt ledarskap som tydligt visar att Sigtuna kommun numera har en stark och stabil ekonomi.

Våra motståndare på vänstersidan påstår något helt annat, vilket antingen tyder på att de inte förstår siffror eller helt enkelt väljer att ljuga för dig som ska rösta i valet i september. Under 2025 fick Sigtuna kommun både en ny ordförande i kommunstyrelsen och en ny kommundirektör samtidigt som en orolig omvärld påverkade det dagliga arbetet. Trots omvärldsläget har Sigtuna kommun klarat sig bra och årsredovisningen är ett tydligt kvitto på det.

De senaste åren har varit ekonomiskt tuffa i hela Sverige och övriga världen har skakat. Många har märkt av högre priser och en osäker ekonomi. Enligt kommunallagen måste Sveriges kommuner visa att de kan bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt utifrån uppsatta mål. Det gör Sigtuna med den här kommunledningen. Kommunallagen ställer också krav på att kommunernas löpande intäkter ska täcka de löpande kostnaderna. Det kravet uppfyller vi med god marginal, närmare bestämt med 264,5 miljoner kronor.

Till skillnad mot det som vänstersidan påstår har den här kommunledningen vänt underskott till överskott och samtidigt fortsatt satsa på det som är viktigt i vardagen – skolan, omsorgen och tryggheten.
Tiopunktsprogrammet för ökad trygghet och studiero i skolorna fortsatte under 2025 och genomförda uppföljningar visade på mycket goda resultat. Stora investeringar gjordes i den gemensamma utemiljön runtom i kommunen och i Valsta påbörjades bygget av Kulturhuset Mimer som kommer skapa stort värde för hela kommunen genom att erbjuda en ny plats för kultur- och fritidsaktiviteter för alla åldrar.

Äldreomsorgen har utvecklats med fokus på kvalitet, kontinuitet och värdigt bemötande. Flera undersökningar visar att våra äldre och deras anhöriga är mer nöjda med äldreomsorgen nu än på många år. Det är ett resultat att vara mycket stolt och glad över, men det betyder givetvis inte att vi lutar oss tillbaka och slutar arbeta för en ännu bättre omsorg kommande år.

Parallellt med anpassningen till den nya socialtjänstlagen har socialnämnden under året arbetat aktivt och målmedvetet för att minska användandet av inhyrd personal och istället stärka upp med egen personal. Det är en viktig prioritering för stabilitet och kvalitet inom den så viktiga socialtjänsten.

Sigtuna kommun har länge varit en högskattekommun, men tack vare den starka ekonomi som vi byggt upp har vi kunnat sänka skatten två år i rad. 2025 sänktes den med 30 öre och 2026 med ytterligare 20.
Det känns väldigt bra att kunna summera det utmanande året 2025 med så stark ekonomi. Det borde vara tydligt – även för vänstersidan – att den här kommunledningen fokuserar och har fokuserat på rätt saker trots en orolig tid. De positiva ekonomiska resultaten ger oss handlingsutrymme och möjlighet att fortsätta investera för ett hållbart samhälle, en bra och trygg skola, värdig omsorg för äldre, ett levande föreningsliv, gott företagsklimat och en attraktiv livsmiljö i hela kommunen. Vi är inte klara och det finns fortfarande utmaningar, men vi har skapat goda förutsättningar för att Sigtuna kommun ska kunna fortsätta utvecklas för invånarnas bästa.

  • Mattias Askerson (M), gruppledare och kommunstyrelsens ordförande
  • Rune Öhlund (SD), gruppledare
  • Bengt Hellström (KD), gruppledare
  • Lars Björling (SfS), gruppledare
Av redaktion@marsta.nu
