Foto: Arkivbild/Daniel Iskander

Sigtuna kommun väntas ta mer ansvar för migration

Sigtuna kommun är en av fyra kommuner som väntas ta mer ansvar för migration till EU i samband med den nya Migrations- och asylpakten.

Sigtuna kommun har svarat på Justitiedepartementets remiss om den nya ”Migrations- och asylpakten” Promemorian innehåller förslag om mottagande, boende och återvändande av asylsökande och nyanlända, anpassade till EU:s regelverk.

Sigtuna, som värdkommun för Arlanda, är en av fyra kommuner som särskilt påverkas. Socialdemokraterna i kommunen har reserverat sig och pekar på att koncentrationen av mottagandet ökar belastningen på kärnverksamheter som skola och socialtjänst, samtidigt som kostnaderna ökar.

Kommunledningen har i sitt remissvar bland annat skrivit att Migrationsverket bör ansvara för skola och förskola på mottagningscenter och att Sigtuna behöver vara delaktig i det fortsatta arbetet för att hantera konsekvenserna på plats.

Av Erik Karlsson
stormen anna

Ovädret Anna är över

Notiser SMHI har plockat bort vädervarningen för kommunen och östra Svealand. Ovädret Anna påverkar inte längre kommunen eller resterande del av Uppland.

Stormen Anna

Stor påverkan på flyget

Nyheter Flygtrafiken vid Arlanda påverkas av stormen Anna, som för med sig kraftigt vinterväder och omfattas av en orange varning i delar av Sigtuna kommun.