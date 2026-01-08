Sigtuna kommun väntas ta mer ansvar för migration

Sigtuna kommun är en av fyra kommuner som väntas ta mer ansvar för migration till EU i samband med den nya Migrations- och asylpakten.

Sigtuna kommun har svarat på Justitiedepartementets remiss om den nya ”Migrations- och asylpakten” Promemorian innehåller förslag om mottagande, boende och återvändande av asylsökande och nyanlända, anpassade till EU:s regelverk.

Sigtuna, som värdkommun för Arlanda, är en av fyra kommuner som särskilt påverkas. Socialdemokraterna i kommunen har reserverat sig och pekar på att koncentrationen av mottagandet ökar belastningen på kärnverksamheter som skola och socialtjänst, samtidigt som kostnaderna ökar.

Kommunledningen har i sitt remissvar bland annat skrivit att Migrationsverket bör ansvara för skola och förskola på mottagningscenter och att Sigtuna behöver vara delaktig i det fortsatta arbetet för att hantera konsekvenserna på plats.