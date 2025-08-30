Sigtuna kommun medarrangör i konferens om välfärdsbrott

Den här veckan deltog Sigtuna kommun i en gemensam konferens tillsammans med Sollentuna och Upplands Väsby för att stärka kunskapen och beredskapen mot välfärdsbrottslighet.

Sigtuna kommun deltog torsdagen i en konferens om välfärdsbrottslighet tillsammans med Sollentuna och Upplands Väsby. Syftet var att stärka samverkan över kommungränserna för att bättre kunna möta den kriminella ekonomin och otillåten påverkan.

Initiativet började som ett samarbete mellan tre strateger från kommunerna, vilket senare växte till en gemensam plattform för alla förvaltningar. Under konferensen lyftes bland annat vikten av bakgrundskontroller vid rekrytering, tydligare uppföljning av upphandlingar och föreningsbidrag samt behovet av att minska kapitaltillförseln till kriminella nätverk.

Sigtunas trygghets- och säkerhetschef Christian Moussa betonade att kommunerna måste agera tillsammans:

– Genom att dela information och samordna våra insatser kan vi göra stor skillnad, sade han.

De tre strategerna bakom initiativet är Maria Ingerö Alias, Karin Gibson och Caroline Ankarström.