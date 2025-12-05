Mattias Askerson (M), kommunstyrelsens ordförandeFoto: Sigtuna Kommun/Rosie Alm

Sigtuna kommun förtjänar en seriös opposition

I oppositionens roll ingår att granska och vid behov utkräva ansvar av den styrande kommunledningen. Det är så det ska gå till i ett demokratiskt samhälle och jag välkomnar en saklig debatt i alla frågor som rör vår fina kommun. Jag förstår och respekterar att oppositionsrådet inför ett kommande valår vill ta alla chanser att ge sig på den styrande kommunledningen. Men sättet hon gör det på är inte seriöst, det är osmakligt.

I samband med SVT-programmet Uppdrag granskning och den externa granskning som kommunen tillsatte uppdagades brister som är allvarliga. Det är ett faktum och inget jag eller övriga i kommunledningen blundar för. Om oppositionen i ett sådant läge skulle utmana och föra en saklig diskussion, skulle det vara helt förståeligt och förväntat. Men att komma med påståenden som ”systematisk överfakturering”, ”slöseri” och ”skattepengar rakt ned i fickan på konsulter” är inget annat än ett sätt att svartmåla sin motståndare och lura kommuninvånarna.

Vi har ställt oss frågan förr, är det här hennes sätt att driva politik eller är det ett tecken på okunskap? Antingen har oppositionsrådet nämligen snabbt förträngt kommundirektörens presentation i samband med kommunstyrelsens arbetsutskott i måndags (1/12) eller så gör hon faktiskt ett aktivt val att frånse fakta som motbevisar hennes påståenden. Tyvärr tyder det mesta på det senare och är, som sagt, inte första gången vi ser ett sådant beteende. Det är osmakligt och passar inte en person som försöker vinna invånarnas förtroende att få leda kommunen.

Till skillnad från när oppositionsrådet och den socialdemokratiska kommunledning som hon tillhörde, granskades av Uppdrag granskning kommer jag aldrig att ducka och blunda för påvisade brister. Tvärtom hanterar den här kommunledningen bristerna sakligt och långsiktigt, vi skyller inte ifrån oss och vi genomför snabbt åtgärder för att förändra, förbättra och förtydliga rutiner. Vi fokuserar på ansvarstagande och handlingskraft, inte snabba politiska poänger med syfte att vilseleda väljarna.

Än en gång. Jag välkomnar all granskning, både av mig som kommunstyrelsens ordförande och av kommunledningens arbete. Men det ska göras på sakliga grunder och utan falska påståenden. Sigtuna kommuns invånare förtjänar bättre.

Av redaktion@marsta.nu

Livsfarligt övergångsställe!

Insändare Det som inte får hända har tyvärr hänt - igen - någon har blivit påkörd vid övergångsstället på Valstavägen, intill Buregatans busshållplats. I mer än tjugo år har vi varnat för detta övergångsställe, påpekat problem med belysning, skymd sikt m m och oroat oss för att någon ska bli påkörd med stora skador, eller kanske något ännu värre, som följd.

15 000 i bostadskön i Sigtuna kommun

Insändare Det står över 15 000 personer i bostadskön i Sigtuna kommun. Samtidigt finns det ett hundratal lediga lägenheter hos SigtunaHem – hyresrätter samt bostadsrätter som är för dyra för de flesta.

Tillsammans stoppar vi mäns våld mot kvinnor

Insändare Idag uppmärksammar vi Orange Day, den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. En dag där vi tillsammans tar ställning mot mäns våld mot kvinnor, som drabbar kvinnor dagligen. I vår kommun, i vårt land och i hela världen.

slutreplik: Brandell blundar för verkligheten

Insändare Vad Tomas Brandell och Socialdemokraterna önskar är en sak, men att se till vad Socialstyrelsens brukarundersökning faktiskt mäter måste väl ändå vara det väsentliga. Faktum är att vi ser de bästa resultaten för särskilt boende på tio år.

Sigtuna kommun får toppbetyg av de äldre!

Insändare Kommunen ska leverera välfärd av högsta kvalitet och bemöta invånarna på allra bästa sätt. Det är vår ambition, det har kommunfullmäktige beslutat och det gäller i allra högsta grad i förhållande till kommunens äldre.

Dags att stoppa den moderata misskötseln av våra skattepengar

Insändare Åtta år med moderatstyre har gjort Sigtuna kommun till länets mest skuldsatta kommun, ungdomsarbetslösheten stiger och företagsklimatet är det sämsta på tjugofyra år. Men istället för att investera sig ur krisen väljer Moderaterna att krympa kommunkassan och kasta pengar i sjön.