Sigtuna kommun förtjänar en seriös opposition

I oppositionens roll ingår att granska och vid behov utkräva ansvar av den styrande kommunledningen. Det är så det ska gå till i ett demokratiskt samhälle och jag välkomnar en saklig debatt i alla frågor som rör vår fina kommun. Jag förstår och respekterar att oppositionsrådet inför ett kommande valår vill ta alla chanser att ge sig på den styrande kommunledningen. Men sättet hon gör det på är inte seriöst, det är osmakligt.

I samband med SVT-programmet Uppdrag granskning och den externa granskning som kommunen tillsatte uppdagades brister som är allvarliga. Det är ett faktum och inget jag eller övriga i kommunledningen blundar för. Om oppositionen i ett sådant läge skulle utmana och föra en saklig diskussion, skulle det vara helt förståeligt och förväntat. Men att komma med påståenden som ”systematisk överfakturering”, ”slöseri” och ”skattepengar rakt ned i fickan på konsulter” är inget annat än ett sätt att svartmåla sin motståndare och lura kommuninvånarna.

Vi har ställt oss frågan förr, är det här hennes sätt att driva politik eller är det ett tecken på okunskap? Antingen har oppositionsrådet nämligen snabbt förträngt kommundirektörens presentation i samband med kommunstyrelsens arbetsutskott i måndags (1/12) eller så gör hon faktiskt ett aktivt val att frånse fakta som motbevisar hennes påståenden. Tyvärr tyder det mesta på det senare och är, som sagt, inte första gången vi ser ett sådant beteende. Det är osmakligt och passar inte en person som försöker vinna invånarnas förtroende att få leda kommunen.

Till skillnad från när oppositionsrådet och den socialdemokratiska kommunledning som hon tillhörde, granskades av Uppdrag granskning kommer jag aldrig att ducka och blunda för påvisade brister. Tvärtom hanterar den här kommunledningen bristerna sakligt och långsiktigt, vi skyller inte ifrån oss och vi genomför snabbt åtgärder för att förändra, förbättra och förtydliga rutiner. Vi fokuserar på ansvarstagande och handlingskraft, inte snabba politiska poänger med syfte att vilseleda väljarna.

Än en gång. Jag välkomnar all granskning, både av mig som kommunstyrelsens ordförande och av kommunledningens arbete. Men det ska göras på sakliga grunder och utan falska påståenden. Sigtuna kommuns invånare förtjänar bättre.