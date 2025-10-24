Sedig (KD) & Brodd (M)Foto: Pressbild

Sigtuna kommun får toppbetyg av de äldre!

Kommunen ska leverera välfärd av högsta kvalitet och bemöta invånarna på allra bästa sätt. Det är vår ambition, det har kommunfullmäktige beslutat och det gäller i allra högsta grad i förhållande till kommunens äldre.

Därför är resultaten från Socialstyrelsens brukarundersökning “Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2025” en glädjande läsning. Genom att besvara Socialstyrelsens enkät har de äldre, som har stöd i sitt hem genom hemtjänst eller bor på särskilt äldreboende, även i år gett ett högre betyg än tidigare för den omsorg och den vård de får. Det är ett fint kvitto på att vårt och våra medarbetares arbete ger resultat och uppskattas.

Till exempel, bland de som bor på ett särskilt boende för äldre, tycker hela 96 procent att de blir bra bemötta av personalen. 88 procent känner sig trygga och 86 procent upplever personalen som kompetent. Dessutom, under det senaste året har ett stort arbete lagts på att utveckla måltiderna på kommunens egna äldreboenden. Varje dag serveras en lunchbuffé med nylagad och varierad mat. Det är därför glädjande att se att 81 procent, betydligt fler än tidigare, tycker att maten smakar bra. Ett annat viktigt betyg, eftersom många nysvenskar arbetar inom äldreomsorgen, är att 89 procent av de boende menar att personalens kunskaper i svenska är tillräckliga. Det övergripande omdömet är att 82 procent är nöjda eller mycket nöjda med sitt boende. Totalt sett får Sigtuna kommun bättre omdömen än genomsnitten i Stockholms län och övriga landet.

Mönstret är detsamma inom hemtjänsten. De äldre med hemtjänst betygsätter kommunen högre i år än jämfört med de senaste åren. Samtidigt ligger hemtjänstresultaten generellt sett på en lägre nivå. Den sammantagna bilden är att 77 procent är nöjda eller mycket nöjda med den hemtjänst de får. Det är också en ökning mot föregående år.

De allt bättre resultaten i Socialstyrelsens undersökningar är ett resultat av en politisk ambition och förmåga att fokusera på både social och ekonomisk hållbarhet samt arbeta för trygghet, självständighet och delaktighet för alla utifrån varje invånares individuella förutsättningar. Vi är övertygade om att vård- och omsorgsförvaltningens utvecklingsarbete de senaste åren, till exempel med 45-punksprogrammet för en bättre äldreomsorg (se kommunens hemsida), har burit frukt. Men samtidigt som vi gläder oss över årets resultat slår vi oss inte till ro. Vi fortsätter arbetet med att förbättra de äldres situation i vår kommun genom att hålla fokus på rätt saker och utveckla verksamheterna.

Avslutningsvis vill vi tacka all personal och alla medarbetare som dagligen ser till att kommunens äldre får en god vård och omsorg. Utan er hade vårt arbete inte varit möjligt.

  • Erik Sedig (KD), ordförande vård- och omsorgsnämnden
  • Josefin Brodd (M), vice ordförande vård- och omsorgsnämnden
  • Mattias Askerson (M), gruppledare
  • Rune Öhlund (SD), gruppledare
  • Bengt Hellström (KD), gruppledare
  • Lars Björling (SfS), gruppledare
Av redaktion@marsta.nu

Dags att stoppa den moderata misskötseln av våra skattepengar

Insändare Åtta år med moderatstyre har gjort Sigtuna kommun till länets mest skuldsatta kommun, ungdomsarbetslösheten stiger och företagsklimatet är det sämsta på tjugofyra år. Men istället för att investera sig ur krisen väljer Moderaterna att krympa kommunkassan och kasta pengar i sjön.

Äntligen kollektivtrafik i egen regi – ett viktigt första steg

Insändare Tisdagen den 23 september klubbade trafiknämnden beslutet att Sigtuna- och Upplands-Väsbys bussavtal skulle övertas i egen regi. Det är ett historiskt beslut som vi i Vänsterpartiet i Sigtuna kommun varmt välkomnar. Vänsterpartiet har länge drivit frågan om en kollektivtrafik i egen regi där vi har kontroll och rådighet över alla dess led och nu är vi äntligen på väg!

Stå upp för äldre kvinnors trygghet

Insändare När en kvinna i 90-årsåldern i Skåne nyligen utsattes för grovt våld blev det ännu en påminnelse om att även äldre kvinnor drabbas av dödligt våld i nära relationer. Samtidigt vet vi att våld och kränkningar också kan förekomma i äldreomsorgen.

Sigtunas kommuninvånare är inga labbråttor

Insändare Styret i Region Stockholm, bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet med stöd av Vänsterpartiet, har kommit överens om att SL ska köra bussar i Sigtuna kommun i egen regi. Detta riskerar att göra vår busstrafik sämre och dyrare, med färre avgångar.

kyrkovalet

På söndag kan du och fem miljoner andra gå och rösta i kyrkovalet

Insändare Det spelar roll för hela samhället vad kyrkan säger och gör. Svenska kyrkan har över 20 000 anställda – det spelar roll vem som ansvarar för arbetsgivarfrågorna.Svenska kyrkan förvaltar stora mängder fastigheter och skog – det spelar roll vilken syn på miljön som beslutsfattarna har.

Glöm inte bort tillväxten i valprogrammet

Insändare Med ett år kvar till valet arbetar Sigtunas lokala partiavdelningar intensivt med sina valprogram. Fokus ligger ofta på väljarnära frågor som skola, vård, omsorg, badhus eller cykelvägar. Ambitionen är att erbjuda ett smörgåsbord av löften som väljarna tycker verkar tilltalande. Men utan en förståelse för tillväxt riskerar dessa löften att bli tomma ord.

Ditt engagemang behövs i lokalpolitiken

Insändare Avfallsdumpning i naturen, höga hyror, kriminalitet, brister i skolan… Vad upprör och engagerar just dig? Att lyfta sina åsikter vid fikabordet eller på sociala medier ligger nära till hands, men ditt engagemang behövs också i vår lokala demokrati!

Dålig politik ger för få sommarjobb

Insändare I sommar har endast 121 ungdomar i gymnasieåldern fått sommarjobb via kommunen. Totalt finns det ca 2700 ungdomar i åldern 16-19 år och en stor andel av dem har gått arbetslösa hela sommaren. Det är sorgligt.

Skolan är viktigast för Liberalerna

Insändare Nu fylls våra skolor återigen med förväntansfulla barn. Här ska nya drömmar födas, klassresor startas och vår gemensamma framtid formas. För Liberalerna är det självklart att allt börjar med en riktigt bra skola – och arbetet sker både nationellt och lokalt här i Sigtuna kommun.

Sverigekortet gör resande tillgängligt för fler

Insändare Sommarsverige bjuder på något för alla. Från Ystad till Haparanda, från Stockholm till Göteborg kryllar det av smultronställen med natur, kultur och allt däremellan. Många svenskar vill se sig om i vårt vackra land - men höga priser på bussar och tåg gör möjligheterna begränsade för många.

Ingen ska lämnas ensam i hederns skugga

Insändare Sommarlovet ska vara en tid av frihet, inte en period av oro och rädsla. Ändå förs varje år barn och unga från Sverige för att könsstympas eller giftas bort mot sin vilja. Vissa återvänder aldrig till skolstarten.

Den moderatledda kommunledningen blundar för ungdomarnas verklighet!

Insändare Den moderatledda kommunledningen blundar för ungdomarnas verklighet! Unga i Sigtuna kommun har idag svårt att få jobb. Men istället för att agera väljer den moderatledda kommunledningen att blunda för verkligheten genom att prioritera skattesänkningar före våra ungdomars framtid. Vi vill istället införa en sommarjobbsgaranti för samtliga ungdomar i årskurs nio och på gymnasiet.