Sigtuna kommun får toppbetyg av de äldre!

Kommunen ska leverera välfärd av högsta kvalitet och bemöta invånarna på allra bästa sätt. Det är vår ambition, det har kommunfullmäktige beslutat och det gäller i allra högsta grad i förhållande till kommunens äldre.

Därför är resultaten från Socialstyrelsens brukarundersökning “Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2025” en glädjande läsning. Genom att besvara Socialstyrelsens enkät har de äldre, som har stöd i sitt hem genom hemtjänst eller bor på särskilt äldreboende, även i år gett ett högre betyg än tidigare för den omsorg och den vård de får. Det är ett fint kvitto på att vårt och våra medarbetares arbete ger resultat och uppskattas.

Till exempel, bland de som bor på ett särskilt boende för äldre, tycker hela 96 procent att de blir bra bemötta av personalen. 88 procent känner sig trygga och 86 procent upplever personalen som kompetent. Dessutom, under det senaste året har ett stort arbete lagts på att utveckla måltiderna på kommunens egna äldreboenden. Varje dag serveras en lunchbuffé med nylagad och varierad mat. Det är därför glädjande att se att 81 procent, betydligt fler än tidigare, tycker att maten smakar bra. Ett annat viktigt betyg, eftersom många nysvenskar arbetar inom äldreomsorgen, är att 89 procent av de boende menar att personalens kunskaper i svenska är tillräckliga. Det övergripande omdömet är att 82 procent är nöjda eller mycket nöjda med sitt boende. Totalt sett får Sigtuna kommun bättre omdömen än genomsnitten i Stockholms län och övriga landet.

Mönstret är detsamma inom hemtjänsten. De äldre med hemtjänst betygsätter kommunen högre i år än jämfört med de senaste åren. Samtidigt ligger hemtjänstresultaten generellt sett på en lägre nivå. Den sammantagna bilden är att 77 procent är nöjda eller mycket nöjda med den hemtjänst de får. Det är också en ökning mot föregående år.

De allt bättre resultaten i Socialstyrelsens undersökningar är ett resultat av en politisk ambition och förmåga att fokusera på både social och ekonomisk hållbarhet samt arbeta för trygghet, självständighet och delaktighet för alla utifrån varje invånares individuella förutsättningar. Vi är övertygade om att vård- och omsorgsförvaltningens utvecklingsarbete de senaste åren, till exempel med 45-punksprogrammet för en bättre äldreomsorg (se kommunens hemsida), har burit frukt. Men samtidigt som vi gläder oss över årets resultat slår vi oss inte till ro. Vi fortsätter arbetet med att förbättra de äldres situation i vår kommun genom att hålla fokus på rätt saker och utveckla verksamheterna.

Avslutningsvis vill vi tacka all personal och alla medarbetare som dagligen ser till att kommunens äldre får en god vård och omsorg. Utan er hade vårt arbete inte varit möjligt.